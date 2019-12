Serena Grandi si appella a Salvini: "Voglio entrare in politica con la Lega"

Presto un personaggio televisivo potrebbe entrare a tutti gli effetti nel mondo della politica: è recente l'appello lanciato da Serena Grandi a Matteo Salvini. In una confessione rivelata all'Adnrkonos, l'attrice ha svelato i piani per il suo futuro e non escluderebbe assolutamente anche lo scenario di una candidatura: " Perché no! Sicuramente con la Lega. Anzi faccio un appello a Salvini ". L'ex regina della commedia sexy degli anni Ottanta e Novanta ha spiegato come siano difficili gli impegni nel cinema e nella tv: " Purtroppo l'Italia non ha soldi per il cinema e il teatro ". Tuttavia si è detta " soddisfatta " di "Preludio", un cortometraggio " contro il femminicidio a cui ho partecipato e che ha come voce narrante Isabella Rossellini ".

Ha annunciato inoltre che a breve aprirà ufficialmente un blog il cui nome sarà " Scarpe rosse insieme cambieremo le leggi " e che tratterà tematiche come " lo stalking e la violenza sulle donne ". E ha colto l'occasione per specificare quale potrebbe essere il suo eventuale ruolo in politica: " Quello di cui vorrei occuparmi infatti è di politiche sociali ".

"Salvini mi piace"

La 61enne non ha mai nascosto il proprio apprezzamento nei confronti del Carroccio. In un'intervista rilasciata a Libero aveva infatti confessato: " Ho votato Salvini e ho fiducia in lui e spero non mi deluda. Credo che stia cercando di dare nuovamente dignità al nostro Paese e ne avevamo bisogno. Mi piace la sua cultura e la sua identità, abbiamo bisogno di riconoscerci ". A suo giudizio l'ex ministro dell'Interno si è dato molto da fare per " riacquistare la nostra dignità di popolo ". " Ecco io voglio la mia nazione così, orgogliosa e laboriosa ", aveva aggiunto.