Simona Ventura a Gardaland con la famiglia

Dopo l'impegno su Rai2 con The Voice of Italy, Simona Ventura ha deciso di concedersi una giornata di relax a Gardaland insieme alla famiglia.

Terminato il periodo scolastico, la conduttrice ha deciso di portare la figlia Caterina al famoso parco di divertimenti. Si è trattato di una vera e propria gita di famiglia: insieme a Simona Ventura e alla figlia c'è il nuovo compagno della showgirl, il giornalista Giovanni Terzi, e la sorella Sara col figlio Enea. Simona sembra divertirsi e documenta tutto su Instagram. Nelle Stories la vediamo passeggiare e ballare nel parco mentre il compagno si gode una granita.

La Ventura sembra molto a suo agio tra le attrazioni e, da vero "animale da palcoscenico", diventa protagonista quando incontra il pupazzo di Prezzemolo: la conduttrice, sempre a ritmo di musica, abbraccia la mascotte ufficiale di Gardaland e sembra divertirsi come una bambina. Simona non si tira indietro neanche nelle attrazioni più mozzafiato e ci mostra in prima persona la sua avventura sul Colorado Boat.

L'impressione è che questa gita in famiglia abbia avuto per la Ventura un vero effetto energizzante; a commento delle foto postate su Instagram ha scritto: "Momenti belli, momenti da ricordare! Giornata stupenda". L'estate è ancora lunga e ci sarà tempo per tanti altri viaggi ma per la conduttrice è già fissato anche il ritorno sugli schermi di Rai2. Sembra che non sia previsto un suo impegno alla conduzione di Pechino Express, ma a inizio settembre avrà un importante ruolo in una manifestazione storica.

Simona Ventura sarà presidente di giuria di una versione rinnovata del Festival di Castrocaro, firmata dall'agente Lucio Presta. A condurre la kermesse dedicata alle voci esordienti saranno Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il rapporto tra la Ventura e la giovane coppia è molto solido: Belen viene considerata da Simona una sua "creatura", mentre Stefano ha partecipato al programma Selfie nel suo periodo a Canale 5.