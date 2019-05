Simona Ventura: "La Rai si è liberata troppo presto dei reality"

Il suo The Voice of Italy convince puntata dopo puntata e il ritorno di Simona Ventura in Rai inizia a dare i suoi frutti, tanto che qualcuno inizia ad ipotizzare un ritorno alla tv di Stato de L’Isola dei famosi.

Ospite di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, la conduttrice ha chiarito il suo punto di vista sulla sparizione del genere del reality show dalla Rai, sostenendo fermamente che un ritorno di certi format potrebbe garantire risultati a patto che non si trascenda nella volgarità. Per Simona Ventura, infatti, “ il reality è un genere da trattare, ma dipende da come lo usi ”. “ Lo si può livellare verso il basso, ma anche verso l’alto – ha spiegato la conduttrice, che si vocifera possa anche sostituire Costantino della Gherardesca a Pechino Express - . È uno strumento di racconto ancora molto interessante. La Rai se ne è liberata un po’ troppo presto, lo ha sempre fatto bene, io lo farei tornare ”.