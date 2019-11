Sossio Aruta insulta gli hater: "Fatevi in..."

Noto al grande pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, Sossio Aruta è sempre stato uno dei personaggi maggiormente bersagliati dal web.

Da poco diventato papà della piccola Bianca, nata dalla relazione con la ex dama del trono over, Ursula Bennardo, Sossio si è allontanato dal piccolo schermo e ha continuato la sua carriera di calciatore indossando la maglia del Grottaglie. Proprio durante una delle ultime partite disputata contro il Frosinone, Aruta si è infortunato: provando a calciare il pallone di rovesciata, si è lussato una spalla e ha battuto la testa.

Molto attivo sui social, dunque, Sossio è intervenuto attraverso un video per spiegare cosa gli è accaduto sul campo da calcio e per rassicurare i fan. L’ex cavaliere di Maria De Filippi, però, non si aspettava di poter essere duramente attaccato dagli hater, molti dei quali gli hanno addirittura augurato di morire.

“Sinceramente mi è andata bene, oltre alla lussazione della spalla, ho battuto forte la testa, ma fortunatamente quella è dura – ha esordito lui postando il video che mostra la caduta in partita - . In tanti mi avete scritto in privato, offendendomi, augurandomi la morte, fallito, scarso, vai a lavorare, vecchio rimbambito ritirati...le peggio cose. Ora io mi chiedo: faccio bene ad essere volgare e rimandare al mittente ogni me..a che esce dai vostri cervelli”. “Ma siete o non siete dei vigliacchi, schifosi.... – ha continuato a scrivere - .Ma da me che ca..o volete! Ma fatevi in....re uno ad uno, donne comprese. Ma come mi piacerebbe potervi incontrare[...]”. Le parole di Sossio, come prevedibile, hanno generato un’ennesima polemica da parte degli hater, ma anche alcuni suoi follower non hanno gradito le esternazioni fin troppo colorite dell’ex volto di Uomini e Donne.

“Non sei ancora morto”, ha commentato uno dei tanti leoni da tastiera. “Ridicolo, trovati un lavoro”, “Imbranato e sfigato”, “A 40 anni devi raccogliere funghi”, “Sei vecchio, vai a guardare i cantieri”, hanno aggiunto altri utenti della rete. Davanti a questi commenti denigratori, però, Sossio Aruta non è riuscito a frenarsi e, cadendo nel tranello degli hater, ha ceduto alle loro provocazioni.

Il calciatore, però, sembra si sia fatto prendere un po’ troppo la mano e le sue repliche agli “odiatori” hanno lasciato di stucco tutti. “ Fatti incu..re, cogl...e ”, ha sbottato lui, “ Su.. ”, “ Ciuccia...o ”, “ Mer.. ”, “ Guarda tua moglie, sempre in ginocchio... ”, ha continuato a scrivere Aruta, forse preso troppo dalla rabbia. Ma l’ira del calciatore ha stentato a placarsi e in un secondo post pubblicato sui social, Sossio ha continuato a scagliarsi con frasi ai limiti della decenza nei confronti dei suoi hater.

Né le sue risposte né gli attacchi dei leoni da tastiera sono giustificabili.