Stefano e Belen sempre più innamorati: "Il disegno dell’Amore"

Chi continua a dire che le minestre riscaldate non sono buone probabilmente non sta seguendo l'evoluzione della famiglia De Martino-Rodriguez. Belen e Stefano sono sempre più innamorati e felici in vacanza con il piccolo Santiago e sembra che non si siano mai allontanati. Le loro vacanze si stanno svolgendo tra le isole Baleari e Capri, adesso a bordo della nuova imbarcazione che i due si sono regalati per festeggiare il ritorno di fiamma.

Due anni di matrimonio e quattro di separazione hanno fatto loro capire che non possono stare l'uno lontano dall'altro. Entrambi ha avuto altre relazioni, talvolta importanti, in questo periodo e probabilmente è stato questo a far capire loro quanto sia forte l'amore che li lega. Quotidianamente i due regalano i follower foto di coppia e di famiglia che trasudano amore da ogni pixel, che puntualmente fanno il pieno di like. Sono belli, felici e innamorati e vogliono gridarlo al mondo e quale modo migliore se non i social? Belen Rodriguez e Stefano postano immagini di coppia con elevata frequenza, si fotografano insieme oppure a vicenda, regalando ai seguaci momenti unici della loro quotidianità. Spesso compare anche Santiago, probabilmente il più felice dell'amore ritrovato tra i loro genitori. Il bambino è nato nel 2013 a breve distanza dal matrimonio e aveva solo due anni quando i genitori si sono separati. Non ha ricordi nitidi della famiglia unita prima della separazione quindi per lui dev'essere una gioia immensa vedere la mamma e il papà vivere serenamente sotto lo stesso tetto.