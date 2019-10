Striscia la Notizia contro le influencer dello sbiancamento dentale

Stavolta, nel mirino di Striscia la Notizia sono finite Karina Cascella, Paola Caruso, Taylor Mega e Guendalina Tavassi, che - nella loro attività di influencer - hanno pubblicizzato prodotti fai da te per lo sbiancamento dei denti.

"Oggi vi parlerò di sorrisi bianchi, anzi bianchissimi. In rete, infatti, impazzano diversi trattamenti per lo sbiancamento dentale pubblicizzati da note influencer", ha esordito l'inviata Chiara Squaglia, lanciando poi un montaggio dei video in cui alcuni volti femminili famosi testano vari prodotti per lo sbiancamento dei denti a casa.

Nel servizio di Striscia la Notizia possiamo riconoscere Karina Cascella, Paola Caruso, Taylor Mega e Guendalina Tavassi alle prese con varie tipologie di trattamenti. Nel filmato di Guendalina, peraltro, sembra che la brillantezza della dentatura sia agevolata dall'uso di qualche filtro che in alcuni frame viene meno, rivelando "un bianco molto meno bianco".

La domanda da cui nasce il servizio è: "Questi trattamenti sbiancanti fai da te sono efficaci? E soprattutto sono sicuri o l'assenza di un professionista può creare pericoli?". Il dottor Claudio Pasquale, Igienista Dentale dell'Università di Genova, afferma che, senza un'analisi accurata fatta da odontoiatri o igienisti dentali, l'autosomministrazione di trattamenti destinati all'uso esclusivo dei professionisti può diventare rischiosa o addirittura pericolosa. L'invito del dottor Pasquale alle influencer è quello di influenzare i loro follower alla prevenzione.

L'inviata di Striscia la Notizia raggiunge quindi Paola Caruso e le illustra i possibili dei rischi dei prodotti fai da te. L'ex naufraga ammette che quanto riferitole è grave e, su suggerimento di Chiara Squaglia, invita il pubblico a chiedere sempre consiglio al medico.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?