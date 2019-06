Supervivientes, Fabio Colloricchio ancora contro l'ex: "Con Nicole? Volevo più passione di quanto ci fosse"

L'esperienza di Fabio Colloricchio a Supervivientes, edizione spagnola de L'Isola dei Famosi, sta mettendo in luce aspetti caratteriali del carattere dell'ex tronista di Uomini e Donne fino ad oggi sconosciuti. Dopo aver rivelato di aver avuto quattro anni di inferno accanto a Nicole Mazzocato, ha usato parole poco edificanti nei confronti dell'ex corteggiatrice. Tutte queste dichiarazioni sono arrivate dopo l'avvicinamento a Violeta, altra naufraga con la quale Fabio si è lasciata andare ad un rapporto fisico davanti alle telecamere.

Dopo aver affermato anche che Nicole è meno bella di Violeta, ragazza che ha in comune con Colloricchio la partecipazione al dating show Uomini e Donne, versione iberica, adesso Fabio ha addirittura affermato che le cose con la ex andavano male sotto ogni punto di vista. Non solo avevano diversi modi di vedere la vita, ma non avevano neanche alcuna intesa sessuale. "C’era fuoco, ma io volevo più passione di quanto ci fosse" , ha detto Fabio. Tali affermazioni hanno fatto sussultare Violeta, la quale si è chiesta come ha potuto il naufrago condividere la vita per quattro anni con una donna con la quale non aveva nessuna connessione sessuale.

Dalle parole di Fabio, pare che del suo rapporto con Nicole non ci fosse nulla da salvare: che reazione avrà Nicole di fronte a frasi di questo tipo? La giovane, che ha chiesto più volte di non essere più accostata al Colloricchio, nelle ultime ore aveva aggiunto sui social che per lei era meglio stare zitta e passare per stupida, piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio. Adesso si scaglierà ancora contro il suo ex o userà l'arma del silenzio?

In ogni caso, pare che Fabio non abbia di questi problemi con la nuova compagna, che ha lasciato in diretta durante Supervivientes il suo fidanzato per poter vivere liberamente il suo amore con Colloricchio. La passione ha travolto i due, ma i fan non si spiegano il perché delle frasi denigratorie di Fabio nei confronti di Nicole con la quale i rapporti parevano essersi chiusi in maniera civile. I due ex si chiariranno o continuerà la guerra a distanza?

