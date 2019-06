Nicole Mazzocato ancora contro Colloricchio: "Meglio tacere e passare per stupidi..."

Aveva chiesto di non essere più associata al nome di Fabio Colloricchio per rispetto di se stessa e del suo nuovo compagno, ma pochi minuti fa Nicole Mazzocato è tornata a parlare di lui sui social.

I commenti della modella su quanto sta facendo l’ex fidanzato a Supervivientes nascono in seguito ad alcune dichiarazioni che lui ha fatto durante l'esperienza nel reality show spagnolo. Fabio Colloricchio, infatti, ha tacciato Nicole di avergli fatto vivere una storia d’amore simile ad un inferno e ha offeso la ex fidanzata sostenendo che Violeta Mangrinan, sua nuova fiamma su L’Isola dei famosi iberica, sia molto più bella della Mazzocato. Esternazioni che hanno fatto molto discutere e che hanno portato alcuni fan a chiedere alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne cosa ne pensasse di questo volta faccia di Fabio.

Lei, che ha sempre tentato di rimanere diplomatica e di non alimentare le polemiche tra fan, ha sbottato dopo che Colloricchio e la Mangrinan si sono lasciati trasportare dalla passione davanti alle telecamere di Supervivientes e, proprio dopo lo scandalo, ha chiesto di non parlare più di lui.