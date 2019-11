Taylor Mega: "Da piccola mi prendevano in giro perché non indossavo abiti firmati"

Solita raccontarsi con i follower, Taylor Mega ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan rivelando dettagli finora sconosciuti della sua infanzia.

La influencer,che oggi è una delle più seguite di sempre, divide il pubblico a metà: da una parte coloro che la apprezzano per essere una persona che dice senza timore ciò che pensa – nel bene o nel male – e dall’altro chi la accusa di essere volgare, spinta e non un esempio per le ragazzine che la seguono. Nel tempo, però, Taylor Mega ha dimostrato anche di essere una ragazza di cuore, una donna con la voglia di aiutare chi come lei soffre – o ha sofferto – di disturbi alimentari, e, di avere un’anima fragile nascosta dall’apparenza di una donna intraprendente ed esuberante.

L’immagine che la Mega ha costruito di sé, però, forse dipende anche da una infanzia durante la quale è stata una bambina molto diversa da ciò che è oggi. A raccontarlo, infatti, è stata proprio Taylor che, rispondendo alle domande di chi le ha chiesto da cosa derivasse la sua grande autostima, se dalla bellezza o dal carattere, ha replicato:“ Ci pensavo proprio oggi...Credo che il mio carattere forte derivi dal fatto che da piccola non venivo mai considerata come la bella ragazza a cui tutti vanno dietro...Anzi, mi prendevano spesso in giro ”.

Una risposta, questa, che ha scatenato la curiosità dei fan riguardo i motivi di tale atteggiamento da parte dei coetanei nei confronti di Taylor Mega e, a giustificare il tutto, ci ha pensato proprio lei. Tornando indietro nel tempo, ha raccontato di essere sempre stata una bambina molto timida e di aver patito il comportamento degli altri bambini nei suoi confronti a causa di una serie di motivazioni. “Perché da piccola ti prendevano in giro?”, le ha chiesto un follower, e la Mega non ha esitato a dare una spiegazione. “ Perché (purtroppo) i miei mi tagliavano sempre i capelli corti per via del mio vizio di girarmi sempre i capelli (l’avevate notato?) – ha iniziato a scrivere lei nelle sue Instagram story - , aggiungiamo il fatto che non ho un carattere grazioso, dolce o delicato quindi dicevano che ero un maschio. Poi, perché non mi vestivo mai firmata ”.