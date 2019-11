La scalata al successo di Taylor Mega: dai genitori allevatori di tacchini ai suoi flirt

Dietro al nome pseudo inglese di Taylor Mega si cela un'arguta ragazza friulana, cresciuta a Carlino, piccolo paese dell'entroterra rurale di Udine. I genitori allevano tacchini, ma lei e la sorella Jade (altro pseudonimo) hanno abbandonato la campagna e si sono lanciate su Instagram, sino ad approdare al red carpet del Festival di Venezia catalizzando su di sé i flash dei fotografi per le loro pose ed esibendo abiti scintillanti su corpi statuari. C'è poi anche una terza sorella, che però non ha intrapreso la stessa strada nel mondo dello spettacolo.

A dispetto di un nome e cognome che strizzano l’occhio agli States, Taylor Mega è italianissima, è il nome d'arte di Elisia Todesco e deriva dal suo profilo Myspace, che gestiva all'età di quindici anni. Bionda, esplosiva, corpo da urlo e curve sinuose al posto giusto. Su Instagram è una vera e propria star e nel tempo ha scalato l’impervia vetta del gossip sfruttando dei pettegolezzi circolanti sul suo conto.

Classe 1993, nata il 31 ottobre sotto il segno dello Scorpione, è una influencer che sui social non smette di mietere consensi. Complici un aspetto senza dubbio sensuale e uno sguardo fuori dal comune. La si può definire una stella del web capace di monopolizzare l’attenzione dei suoi fan, sempre più numerosi. Il Friuli Venezia Giulia è la sua terra natia e la giovane imprenditrice ha deciso di scommettere ambiziosamente su un progetto indipendente legato alla moda creando un brand di bikini molto in voga presso il pubblico femminile.

Ha una sorella, di nome Jade Mega, come lei regina di Instagram. La Mega ha sempre difeso la sorella confermando il suo pensiero sulla famiglia che ha sempre descritto come la cosa più importante della sua vita. L'influencer condivide con Jade l'ambito progetto di moda: fonda con lei la Mega Swim, una linea di costumi che entrambe pubblicizzano con scatti hot da migliaia di like sui social. "Tra dieci anni vorrei avere un business consolidato perché si sa che la bellezza non è eterna. E neppure Instagram, seppur adesso mi permetta di lavorare e essere manager di me stessa", ha riferito qualche tempo fa la modella che con la sorella Jade sin da piccole sognavano di sfondare nell'universo televisivo e nello showbiz.

Parlando del rapporto con la sorella Jade, l'ex gieffina ha rivelato: "Siamo due donne molto simili, ma allo stesso tempo completamente differenti: lei è molto istintiva ed io sono pacata, lei è o bianco o nero mentre io vedo molte sfumature". lI rapporto fra Jade e Taylor Mega non potrebbe essere più idilliaco. " Non ci sarà mai competizione tra noi", ha scritto l'influencer recentemtente sui social elogiando sua sorella.

Anche Taylro ha alcuni hobby: adora viaggiare, leggere e tifa Juventus. È diplomata, ma non le è mai piaciuta la scuola, tanto che aveva il 5 in condotta costante. Si definisce una ragazza esplosiva, caparbia ed impulsiva, l'avvenente modella è anche amante della palestra e si attiene rigidamente a un regime alimentare salutare e segue dei ritmi di vita regolari, proprio per salvaguardare il suo fisico. Taylor Mega è alta 1.73 metri e pesa circa 55 kg. Va in palestra almeno due volte alla settimana, ma si allena per conto suo, senza l’aiuto di un personal trainer. Ogni giorno si dedica a 40 minuti di cardio con camminata veloce. Le sue icone? Marilyn Monroe, Frida Kahlo e Mata Hari.

Gli amori di Taylor Mega

La vita privata della procace influencer friulana è sotto la lente dei media e del pubblico da quando la sua fama è cresciuta, di pari passo, con la carica esplosiva dei suoi scatti social. La modella e influencer è balzata agli onori delle cronache rosa per la sua vita amorosa e le foto provocanti postate sui social web. Taylor Mega, in passato, è stata fidanzata con un avvocato 50enne di Udine, originario del suo paese di nascita. A settembre 2018 il settimanale Chi ha lanciato lo scoop sulla storia tra Mega e l’imprenditore Flavio Briatore. Pare che nell’estate 2018 la sexy ftiulana abbia avuto una breve relazione con Flavio Briatore conosciuto in Costa Smeralda.. La frequentazione tra i due, però, è stata troncata dopo qualche mese dall’imprenditore e manager piemontese. In merito alla relazione con Briatore la Mega, in passato, scrisse: "Non sempre le emozioni si possono controllare, non penso di aver mai fatto male a nessuno. Ma sopratutto le mie cose personali le ho sempre tenute private".

Passano pochi mesi e a gennaio 2019 la modella viene paparazzata mentre bacia Tony Effe, componente della Dark Polo Gang, e in molti si sono chiesti se tra i due fosse nata una storia d’amore. A marzo, due mesi dopo, la Mega ha rivelato su Instagram la fine della storia con Effe con uno scatto, poi rimosso. "Ragazzi la verità è questa, è un po che sentivo il bisogno di dirvelo e adesso finalmente esco allo scoperto, e con la stessa semplicità che mi contraddistingue voglio raccontarvi come stanno realmente le cose. Io e Tony non stiamo più insieme", ha scritto sui social la spavalda ex naufraga.

Poi Taylor è stata poi pizzicata in compagnia del rapper Sfera Ebbasta. Quella tra i due, nonostante sia sembrato solo un flirt, è stata una storia d’amore vera e propria giunta al termine quando la modella, dopo un litigio, è partita prima per Dubai poi per le Maldive. Sulla storia con il trapper italiano Taylor ha dichiarato: "Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all'improvviso per Dubai e Maldive. In realtà ero troppo folle ed eccessiva anche per lui. Non è stata una botta e via, ma una storia vera. Mi scriveva da un anno, poi ho ceduto al corteggiamento".

Risulta anche, secondo indiscrezioni trapelate da riviste di gossip, che la modella è stata fidanzata per pochi mesei con Hormoz Vasfi, magnate di origini iraniane di 30 anni più grande. Ma Taylor ha sempre smentito. Attualmente la voluttuosa influencer si dichiara single.

Taylor Mega lesbica o bisex?

Taylor Mega è una delle influencer più seguite e amate nel nostro Paese. I suoi fan sono curiosi di sapere come vive l’influencer l'amore. Tramite Instagram, l’influencer ha voluto svelare tempo addietro la verità sul suo orientamento sessuale rispondendo alla domanda di un utente piuttosto curioso. Nel dettaglio, le ha chiesto se le piacciono le donne o ha avuto esperienze con loro. Senza troppi giri di parole, ecco qual'è stata la risposta di Taylor Mega: "Ho avuto molte esperienze con donne ma non sono lesbica. Non mi piace neanche l'espressione bisex, semplicemente l'amore non ha sesso per me".

L'icona sexy del momento ha spiegato che lei non fa grande distinzione tra uomini e donne perché trova che l’amore possa essere di qualunque sesso, età, nazionalità. La Mega in diverse occasioni ha parlato apertamente della sua sessualità e delle sue inclinazioni, rivelando con nonchalance di avere avuto diversi rapporti bisessuali, non disdegnando l'omosessualità.

L’esperienza nella casa del Grande Fratello per Taylor Mega non è stata solo connotata da episodi spiacevoli, anzi, la bella influencer ha stretto un legame profondo di amicizia con una delle concorrenti: Erica Piamonte, la commessa trentunenne di Campi Bisenzio. Tra le due è nata subito una forte intesa che è continuata ad andare avanti anche al di fuori della Casa. Infatti, le due ragazze si sono frequantate, al punto che i siti di gossip avevano ipotizzato che tra loro ci fosse più di una semplice amicizia. L’ipotesi di una loro relazione non sembrava essere del tutto assurda, perché anche la Piamonte aveva rivelato di essere bisessuale. L'ex gieffina, difatti, qualche tempo fa ha rivelato su Instagram di esserlo sempre stata e di averlo capito sin da piccola: "L’ho sempre saputo. Già da ‘piccina’ l’avevo capito".

Ma dopo la frequentazione con Erica, è subentrata Giorgia Caldarulo. L’influencer, dopo aver ammesso, di frequentare la giovane Giorgia ha pubblicato su Instagram stories una serie di insulti che stava ricevendo sui social. Un gossip, dunque, quello che ha travolto Taylor Mega che ha scatenato gli hater che non hanno perso occasione per puntarle il dito contro. Taylor e Giorgia, però, non sono durate molto. E ora l'influencer è tornata in ottimi rapporti con Erica.

Taylor Mega naufraga su L'Isola dei Famosi

La influencer Taylor Mega è ufficialmente la prima eliminata de l’Isola de Famosi 2019. La giovane aveva destato antipatie sin dal corso della prima puntata del programma a causa di alcuni video pubblicati sui suoi profili social in cui esplicitava stranamente la sua fuga dal reality show Mediaset dopo “tre settimane” esatte. L'ex naufraga ha catalizzato l’attenzione di milioni di telespettatori fin dai primi minuti di trasmissione, dopo il classico tuffo dall’elicottero. "Mi metto alla prova, voglio fare un’esperienza estrema. Poi torno e conquisto il mondo", aveva detto la provocante ex naufraga prima della partenza per l’Isola dei Famosi 2019. Per la gioia dei fan la sexy girl friulana è rimasta alcune settimane sulle spiagge di Cayos Cochinos, lontana dal lusso e dagli agi in cui solitamente vive. La fame, gli insetti e il non dormire sono tra le cose che più ha temuto di quell'esperienza ma ha fatto anche i conti con l’assenza dello smartphone e dei social, sua vera dipendenza insieme al sesso. In più di un’intervista ha ammesso: " Non vivo senza. Mi piace farlo e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno. Dipende dal partner ".

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2019, andata in onda il 31 gennaio, si è aperta con la confessione choc di Taylor Mega: "Soffro di ansia e attacchi di panico, l'Isola può tirare fuori i miei fantasmi interiori". Poi è arrivata la rivelazione inaspettata: "Ho avuto problemi di tossicodipendenza, ho abusato di diverse sostanze. Sì, ho un passato difficile e non me ne vergogno perché in sei mesi ne sono uscita da sola. L'Isola mi sta facendo scoprire che sono forte". Poi aggiunse che "non bisogna drogarsi, nemmeno con una canna".

Taylor Mega ospite nella casa del Grande Fratello

La scorsa edizione del Grande Fratello 16 condotta da Barbara d’Urso è stata ricca di sorprese. Durante il decorso della trasmissione delle varie puntate non sono venuti a mancare i colpi di scena, come l’entrata transitoria di Taylor Mega. La giovane influencer ha fatto impazzire gli uomini ed ingelosire le donne di casa, in particolare l'energica Francesca De André. Il suo debutto in Casa, infatti, non è stato molto apprezzato dalle donne, ma nonostante questo si è comunque trovata bene con i suoi coinquilini. Purtroppo però per Mega, la permanenza in casa è durata poco. La bella influencer, o come preferisce definirsi lei, influencer marketing, ha accettato di trascorrere 7 giorni nella casa più spiata d’Italia, facendo emergere tutti gli altarini dei concorrenti. La sua missione a quanto pare, era quella di mettere in crisi i sentimenti che Gennaro Lillio provava per Francesca De André. Attimi veramente duri per la verace De André che ha rischiato quasi di perdere il suo Gennaro, ma che a quanto pare non ha ceduto alla tentazione e alle moine della Mega, nonostante provasse per lei una forte attrazione fisica.

La trasformazione di Taylor Mega: ritocchino estetico o bellezza naturale?

Taylor Mega è tra i personaggi più apprezzati in Italia. Il suo fisico e il suo carattere forte e deciso si sono fatti amare dal grande pubblico. Non è un segreto che nel corso del tempo il suo corpo abbia subito dei leggeri ritocchi. La web influencer ha un fascino smisurato che non è solo merito della chirurgia, ma c’è certamente lo zampino di madre natura.

Tayor Mega, d'altronde, non ha mai nascosto di aver migliorato il proprio aspetto fisico e le prove sono arrivate da alcune foto del prima e del dopo pubblicate su qualche rivista di gossip. Oggi, Taylor Mega è una bellezza prorompente: oltre a sfoggiare un viso magnetico, l’influencer mette in mostra anche il seno e il lato b assolutamente perfetto, ma cosa ha rifatto nel dettaglio Taylor Mega?

Mega è sempre stata una bella ragazza. Tuttavia, il cambiamento avvenuto nel tempo rispetto alla trasfomazione del suo aspetto esteriore è evidente. Nel corso degli anni, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2019 si è sottoposta ad alcuni ritocchini per essere ancora più affascinante e sexy. Da alcune immagini rinvenute sembrerebbe che Mega abbia ritoccato il naso, le labbra e gli zigomi. Inoltre, potrebbe aver corretto anche la taglia del seno. Secondo voci circolate sui siti di gossip, però, anche il lato B che la modella ha sfoggiato in Honduras e che è assolutamente perfetto, non sarebbe totalmente naturale. "Non mi vergogno a dire che mi sono fatta filler alle labbra e décolleté" - ha ammesso sui social la bombastica modella -. Non ci vedo nulla di male. Tutte cose che fa anche una qualsiasi modella di Victoria’s Secret".