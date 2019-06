Taylor Mega torna in scena (alla grande): "Prendo 8mila dollari a post"

Continua ad essere aspramente criticata l’ostentazione della ricchezza da parte di Taylor Mega che, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ha rivelato quanto guadagna per ogni post pubblicato sui suoi profili social.

Checché se ne dica, la professione di influencer sembra essere una delle più gettonate degli ultimi tempi e Taylor Mega è riuscita a renderla un vero e proprio lavoro con guadagni da capogiro. Nonostante molti attribuiscano la sua ricchezza ad un ipotetico compagno milionario al quale si affiancherebbe in gran segreto, la influencer ha rispedito al mittente ogni accusa e svelato nel salotto di Canale 5 quali sono i guadagni che le vengono riconosciuti per ogni singolo post condiviso sui social. “ Ha un nonno che le compra i vestiti, le fa fare viaggi su un jet privato, le paga l’hotel... ”, ha asserito Camilla Lucchi, lasciando intendere che il fidanzato di Taylor Mega avrebbe molti più anni rispetto a lei.