Temptation Island, Jessica e Andrea fingono? La coppia smentisce e interviene Filippo Bisciglia

Negli ultimi giorni è scoppiato un vero e proprio caso intorno alla storia di Andrea e Jessica a Temptation Island. Sui social è iniziata a circolare la voce che i due avessero messo in scena una farsa nel programma estivo per ottenere fama e visibilità. Il percorso che la coppia sta facendo a Temptation Island, infatti, sta evidenziando una profonda crisi tra loro. Jessica, oltre ad avere annullato le nozze col fidanzato prima di entrare nella trasmissione, ha preso una sbandata per il single Alessandro, mandando in crisi il compagno che teme di perderla.



Fan e follower hanno però iniziato a sospettare che si tratti di una finzione, orchestrata dalla coppia per ottenere notorietà e fama come già era successo ad altre coppie in passato. Secondo alcune indiscrezione circolate sul web, i due (rientrati da poco dalla Sardegna dove si sono concluse le registrazioni) sarebbero stati visti insieme a cena in atteggiamento intimi. Rumors che hanno suscitato l’indignazione generale e che hanno portato, come conseguenza diretta, alla smentita social dei due.

Si stanno dicendo tante cose di noi, sostengono di averci visto a Padova mano nella mano. Chi pensa fosse Jessica ha sbagliato a pieno. Che si esca insieme o separati le coppie non si possono far vedere insieme fino alla fine del programma per non dare anticipazioni. So bene quello che ho provato e come fossero vere quelle lacrime che avete visto, altrimenti sarei un attore da Oscar. Si capirà tutto con l'andare avanti del programma, ma io sono una persona onesta

Secondo alcuni i due avrebbero finto la crisi a Tempation Island per avere notorietà. Andrea e Jessica smentiscono via social e con loro Filippo Bisciglia.

Tutto è molto semplice

basta avere fiducia in ‘noi’, nel lavoro che facciamo con tantissimo impegno e massima attenzione. Aggiungo un’altra cosa: non faremo mai un torto a ‘voi’ che da anni ci dimostrate tanto affetto #chiacchiere".

Andrea e Jessica pernon possono utilizzare i social fino al termine della messa in onda delle puntate. Per l’occasione, però, hanno dovuto fare uno strappo alla regola in accordo con la produzione. Attraverso le stories di Instagram la coppia ha così pubblicato due messaggi di smentita sulle. Andrea Filomena scrive: ""., con parole simili, gli fa eco: "".In loro difesa, e anche indel format televisivo più seguito del momento, sono dovuti intervenire anche il conduttore Filippo Bisciglia e Raffaella Mennoia della produzione. Entrambi hanno chiarito la questione cercando di mettere un freno al chiacchiericcio. "– ha scritto su Instagram