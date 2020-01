Teresa Langella debutta in radio: "Il mio sogno si avvera"

È un periodo d'oro per Teresa Langella. Dopo la partecipazione al dating show di Maria de Filippi, la cantante partenopea sta avendo una forte ascesa nel mondo dello spettacolo e dei social. Sempre più richiesta da brand e aziende per sponsorizzazioni, l'ex tronista ha appena firmato un contratto per una conduzione radiofonica.



La sua storia travagliata con Andrea Dal Corso all’interno del programma "Uomini e Donne" ha tenuto banco per mesi e ha conquistato il cuore degli spettatori. I due oggi vivono insieme e sempre insieme sono una delle coppie più seguite sui social network. Nonostante la recente polemica sulla sua nuova vita agiata, fatta di viaggi e sponsorizzazioni, Teresa Langella sta portando avanti una serie di importanti progetti lavorativi. Uno dei quali prenderà il via proprio in queste ore su Radio 105. La bella napoletana esordirà, infatti, alla conduzione del programma radiofonico "A me mi piace" insieme a Barty Colucci.



A dare l'annuncio è stata lei stessa attraverso alcuni video pubblicati nelle storie di Instagram. Emozionata e felice, la Langella ha raccontato ai suoi follower: "Avrei voluto darvi questa notizia prima ma non è stato possibile. Tutti abbiamo dei sogni importanti da realizzare e il mio si sta realizzando. Ero diretta a Milano e ho ricevuto una chiamata che aspettavo. La radio è sempre stato il mio sogno nel cassetto ma mai avrei pensato di darvi questa notizia che per me è motivo di gioia immensa. Sarò la nuova conduttrice di Radio 105. Da domani, dalle 18 alle 20 sarò in radio" . Che nascondesse un segreto lo aveva confessato prima della fine dell'anno sui social, ma fino ad oggi nessuna indiscrezione era trapelata, anzi, molti pensavano che il segreto riguardasse una sua ipotetica gravidanza.



Il suo amore per la radio non è però una novità. Terry, come la chiamano i suoi fan, nasce come cantante neomelodica e prima di esordire in televisione negli studi di Maria De Filippi viveva di musica. In radio, la Langella affiancherà Barty Colucci e Lodovica Comello, che presto darà alla luce il suo primo figlio, alla guida di "A me mi piace" programma che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. " L'idea di fare radio è sempre stato uno dei miei sogni nel cassetto - ha concluso l'ex tronista - mi stanno venendo i brividi".