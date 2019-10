Training Day: ufficiale il prequel del film

Nel 2001 Antoine Fuqua firmava Training Day, un riuscitissimo thriller poliziesco con protagonisti Denzel Washington e Ethan Hawke, film che ora avrà un prequel.

Negli ultimi anni sono sempre più numerosi i film oggetto di successive lavorazioni sotto forma di prequel, sequel, reboot e spin-off, così da sfruttare al massimo il possibile franchise di una storia di successo, l’ultimo annunciato è il nuovo capitolo al femminile della saga di John Wick. Alla Warner Bros. hanno quindi deciso di riprendere in mano Training Day, uno dei migliori esempi di thriller poliziesco visti al cinema.

La trama di Training Day esaltò l’interpretazione di Denzel Washington consegnandogli il suo secondo Oscar. Il film racconta il primo giorno per le strade di Los Angeles di un giovane poliziotto, Jake Hoyt, interpretato da Ethan Hawke. Nonostante Alonzo Harris, il personaggio di Denzel Washington, si presentì come un mentore per la recluta, nel corso della giornata emergono le nette differenze che i due hanno nello svolgere il servizio.

Il prequel, secondo quanto riporta la rivista Collider, sarebbe in fase di sviluppo, con un’ambientazione nel 1992, a ridosso delle proteste circa il caso Rodney King, vittima di un pestaggio da parte della polizia di Los Angeles e le cui violenze furono riprese in un video e trasmesse poi dai media, a dimostrazione dei metodi razzisti adottati dagli agenti.

Il prequel di Training Day vedrà ancora protagonista Alonzo Harris, ma non sarà Denzel Washington ad interpretarlo. Nonostante si stia ricorrendo sempre di più spesso alla tecnica di ringiovanimento digitale, si fa il nome di un altro Washington per l’agente corrotto della narcotici, cioè suo figlio John David, già star di BlacKkKlansman di Spike Lee e prossimamente in Tenet, thriller spionistico diretto da Christopher Nolan. La sceneggiatura, che nel film del 2001 fu scritta da David Ayer, sarà affidata a Nick Yarborough, mentre per la regia dovrebbe tornare dietro la macchina da presa Antoine Fuqua.

Per quanto riguarda Denzel Washington invece, rivedremo l’attore in un ruolo simile a quello di Alonzo Harris in Little Things, film attualmente in lavorazione che lo vedrà recitare insieme a Rami Malek.