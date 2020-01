"Tu non hai mai fatto le corna?", "Non ti sei fatta mancare nulla": Wanda e Pupo infiammano il Gf Vip

Arrivano anche le prime frecciatine al Gf Vip. Mentre si parla di corna, tradimenti, amori finiti e "amori che fanno giri immensi e poi ritornano", lo studio si scalda. Tutto parte quando si parla della storia fra Pago e Serena Enardu. Wanda Nara vede ancora tanto amore fra i due, Pupo, invece, vedo solo un certo opportunismo, quella volontà da parte di Serena di ripulirsi l'immagine "rovinata dopo Temptation Island Vip".

Serena Enardu, però, vorrebbe parlare con il suo ex (?) e quindi è stato aperto un televoto. Saranno gli italiani a decidere. I sentimenti - confessa lei emozionata - ci sono, " a volte si interpreta male e in realtà ci sono solo problemi". Anche Pago si sente ancora profondamente legato all'ex tronista di Uomini e Donne anche se vuole provare ad andare avanti. Ce la farà? Vedremo, intato venerdì i due potrebbero rivedersi.

E proprio mentre si parla di questo e della possibilità di perdonare un tradimento per poi ricominciare insieme, Wanda fa il tifo (spudorato) per un chiarimento fra i due. "Non si può passare sopra le corna? - si chiede l'opinionista -. Le hanno fatte tutti almeno una volta. Qui si vede che ancora i due si amano. Guardate che faccia ha lei".

Ma Wanda Nara non si fa mancare nulla e dopo la sua riflessione nota un certo "fastidio" da parte di Pupo. "Cosa c'è? - dice - Non penso che tu non abbia mai fatto corna". Ovviamente, l'altro opinionista non se lo fa ripetere due volte e replica alla collega: "Certo, ma anche tu non si sei fatta mancare nulla eh".

La frecciatina di Pupo strappa un mezzo sorriso a Wanda. La Nara sa bene a cosa riferisca il cantante. La moglie di Icardi, infatti, prima di Mauro era sposato con Maxi Lopez. La storia travagliata e turbolenta la conoscono tutti. Ci sono di mezzo tribunali, giornali, dichiarazioni choc e tre figli. Ci sono di mezzo "scorrettezze", compagni di squadra che si tradiscono e diverse sofferenze.

Ma per evitare di far calare il gelo, Pupo riprende il discorso e senza peli sulla lingua spiga di avere una "moglie da 45 anni e una compagna da 30 anni. L'amore va difeso anche di fronte alle difficoltà. Questi la prima volta che vanno a letto e non funziona si lasciano. Sai quante volte è successo a me che non è funzionato? Ho ricominciato".

Il pubblico ride, Wanda un po' meno.