Il premier Conte sfila per la prima volta con la compagna

Hanno scelto la serata di beneficenza organizzata al Teatro San Carlo di Napoli lo scorso 9 dicembre per la prima uscita pubblica: così il premier Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino si sono presentati insieme all’evento “Una notte di cuore”, attirando l’attenzione di tutti i presenti.

Solo qualche settimana fa si mormorava che la relazione tra Conte e la Paladino stesse vivendo un momento di crisi e si vociferava che le ristrutturazioni (in grande stile) a Palazzo Chigi fossero state accelerate dal premier proprio a causa della fine della storia con la compagna. I rumors, infatti, dicevano che Conte avrebbe dovuto immediatamente traslocare nella sede del governo per iniziare la sua vita da single. (Scusa buona, quindi, per rifarsi bagno, serrature e quant'altro) Poi, l’uscita sul settimanale Chi di alcune foto che lo ritraevano mentre faceva la spesa proprio insieme alla sua Olivia hanno messo a tacere (o quasi) ogni illazione sulla fine rapporti tra i due. Per qualcuno, però, quello scoop era stato studiato a tavolino dal portavoce del premier, Rocco Casalino. Ma qual è la verità? Al momento non si sa. Ma passiamo oltre.

Per la prima volta dalla sua investitura, infatti, Giuseppe Conte e Olivia Paladino si sono fatti vedere insieme ad un evento benefico organizzato dalla fondazione Achille Scudieri per finanziare il progetto “Bambini coraggiosi” dell'Associazione ospedali pediatrici italiani volto a promuovere l'umanizzazione negli ambienti di cura degli ospedali pediatrici italiani. Dopo 556 giorni anche loro sfilano insieme. “ L'emozione è veramente tantissima, soprattutto perché di questo progetto mi piace tanto la formula – ha commentato il premier - . Mi ha colpito ed è il motivo per cui sono qui per la serata di beneficenza 'Bambini coraggiosi’ ”. La partecipazione con la compagna, ovviamente, non è sfuggita agli occhi dei giornalisti e dei fotografi presenti al San Carlo di Napoli e le foto dei due insieme hanno fatto il giro della rete.

La Paladino, in impeccabile abito nero, e il premier sono stati accolti dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, presidente del cdi della Fondazione San Carlo, e dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e insieme a loro hanno raggiunto il palco reale dal quale si sono gustati lo spettacolo condotto da Serena Autieri con la partecipazione straordinaria di Claudio Baglioni.