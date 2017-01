Vacanze, anelli e compleanni: le spese folli di Iannone per Belen

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone procede a gonfie vele e secondo alcune indiscrezioni, il pilota di MotoGp sarebbe disposto a tutto - ma proprio tutto - pur di rendere felice la sua fidanzata.

L'ex numero uno della Ducati, oggi passato al team Suzuki, una volta resa pubblica la sua relazione con la showgirl argentina è inevitabilmente finito sulle prime pagine dei magazine di gossip. La loro storia, immortalata dagli scatti dei paparazzi, sarebbe anche alimentata da regali extra lusso e dalla generosità di Iannone.

Dopo l'indiscrezione sulle costose vacanze estive ad Ibiza (circa 300 mila euro, ndr) e quelle invernali in Svizzera - secondo quanto riporta Fanpage- anche per il compleanno di Belen il pilota avrebbe fatto spese folli. Iannone, pare, infatti, abbia organizzato un party esclusivo, abbia affittato la suite più bella e costosa dell’Hotel Park Hyatt di Milano solo per rendere felice la sua fidanzata.

Ma non è tutto. Il brillante Iannone avrebbe anche regalato all'ex moglie di Stefano De Martino uno splendido anello di fidanzamento. Ma d'altronde si sa: per amore si fa questo e altro.