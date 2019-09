Vasco Rossi fa una dedica speciale a Emma Marrone (e lei lo ringrazia)

" Io sono bella sono bella sono bella sì… Io sono bella sempre .... vai Emma!! ", sono le parole che Vasco Rossi ha voluto dedicare a Emma Marrone in un post pubblicato oggi sui social network. Il rocker di Zocca ha accolto con gioia le positive notizie sulla salute della cantante salentina che, ieri, ha fatto sapere (attraverso Instagram) di essere finalmente uscita dall'ospedale. Vasco ha voluto così inviarle il suo personale messaggio di incoraggiamento, condividendo sui social un post con la foto di Emma e le parole "rubate" al ritornello della nuova canzone di Emma, "Io sono bella". È proprio grazie a questa canzone che Emma e Vasco Rossi si sono avvicinati negli ultimi tempi, visto che il testo è stato scritto per lei proprio dal rocker insieme a Gaetano Curreri.

Il messaggio di Vasco Rossi, a quanto pare, è arrivato dritto dritto a destinazione, visto che Emma Marrone ha risposto a Vasco commentando il post del cantante: " Vasco del mio cuore ". Poche parole, piene di gratitudine sia a livello professionale sia personale, che Emma ha scritto tra le migliaia di commenti di altri fan e follower. La risposta di Emma avrà scaldato il cuore del rocker, ma ha anche sollevato ulteriormente l'animo dei suoi fan che, vedendola presente sul web, sperano in una sua repentina guarigione. Negli scorsi giorni personaggi famosi e non avevano inviato, attraverso i social network, messaggi di stima, affetto e vicinanza alla cantante salentina, ma non erano mancati gli insulti da parte di webeti (come li ha definiti Maurizio Costanzo) che non si erano risparmiati le offese nei confronti di Emma.