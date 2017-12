Vittorio Cecchi Gori, Valeria Marini: "Non mi rispondeva al telefono"

Sono ancora molto legati, Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori. La showgirl e l'ex produttore sono stati una coppia per quasi sei anni. Poi la vita li ha allontanati l'uno dall'altra, ma l'affetto rimane. Soprattutto nel momento in cui l'ex presidente della Fiorentina è entrato all'ospedale Gemelli di Roma in gravi condizioni: il coma, la paura e ora la rianimazione.

La Marini l'ha scoperto perché avrebbero dovuto passare insieme il Natale. " Chiamavo, chiamavo, chiamavo. Il suo cellulare era staccato. E ho cominciato a preoccuparmi ", racconta la subrette al Corriere. "Avremmo dovuto passare insieme Natale - continua - proprio perché non volevo lo trascorresse da solo. E la sera della vigilia lo cercavo, ma il suo telefono era muto. Ho capito che poteva essere successo qualcosa e ho chiamato il professor De Luca che lo sta seguendo in questo periodo. Lui mi ha confermato che Vittorio stava male e che lo aveva portato al Gemelli. Per fortuna il dottore ha capito la gravità della situazione ed è corso in ospedale. Infatti l’hanno portato subito in rianimazione, dove si trova ancora adesso.