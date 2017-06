Wind Music Awards, Vanessa Incontrada risponde alle critiche

I due appuntamenti con i Wind Music Awards sono stati accompagnati da parecchie critiche, dalle esibizioni in playback agli attacchi sull'aspetto fisico di Vanessa Incontrada.

Soprattutto sul secondo punto il pubblico si è particolarmente accanito. Gli utenti in rete, infatti, si sono scatenati prendendo di mira l'aspetto fisico di Vanessa Incontrada. "Sei ingrassata in maniera spropositata", scrivevano alcuni. Così, subito dopo la prima serata, era intervenuta in suo favore Selvaggia Lucarelli che con un breve post su Facebook aveva zittito tutte le malelingue.

Ma gli attacchi, gli insulti e le offese erano e sono andati avanti, tanto che anche dalla fanpage di Carlo Conti è arrivato un messaggio di supporto: "Sei l'artista più bella, brava e professionale con cui io abbia mai lavorato. Continua così e non ti curar di loro".

Nonostante le centinaia di messaggi di sostegno degli amici e degli altri artisti parlassero da soli, anche Vanessa Incontrada ha voluto dire la sua. E così, su Instgaram, ha scritto un breve messaggio che è la miglior risposta che si possa dare in queste occasioni. "La felicità è sentirsi amata", scrive la conduttrice allegando a queste parole una sua foto in bianco e nero. Nell'immagine la Incontrada è sorridente e con il suo solito stile acqua e sapone ricorda a tutti che le priorità nella vita sono altre.