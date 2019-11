Dybala esulta con il saluto militare a Demiral: ''Era uno scherzo''

''Era uno scherzo tra di noi, non c'è nessun messaggio particolare dietro'' Paulo Dybala chiarisce subito l'esultanza con il saluto militare verso Demiral dopo la rete di ieri.

Il decimo gol su punizione da quando la Joya veste il bianconero è un capolavoro balistico che fa esplodere la festa della Juventus, che si assicura il primo posto superando 1-0 l'Atletico Madrid. L’attaccante bianconero si prende la scena con una rete di rara bellezza e un'esultanza che ha scatenato vibranti discussioni dopo il match.

Niente Dybala Mask, l'esultanza con pollice e indice a mo' di L coricata sul viso per simulare una maschera. Dopo il gol segnato ai Colchoneros l'attaccante argentino coglie tutii di sorpresa e sceglie un altro tipo di esultanza. Si mette la mano al mento proprio come Cristiano Doni ai tempi dell'Atalanta e c'è una motivazione speciale. È dedicata alla fidanzata Oriana Sabatini come ha spiegato nel dopo partita: "È per la mia ragazza, quel gesto ci ricorda un film che abbiamo visto insieme di recente" . Versione confermata dalla stessa Oriana che ha postato su Instagram lo stesso gesto commentandolo con un inequivocabile: “Il nostro “ti amo” di gran lunga sempre presente”, chiarendo così che la dedica fosse proprio per lei.

Ma non finisce qui subito dopo Dybala indica il compagno di squadra Merih Demiral, che aveva espresso sui social il proprio sostegno all'invasione turca in Siria e mentre gli si avvicina accenna un saluto militare prima di abbracciarlo. Diversi giocatori turchi, praticamente la totalità, hanno come noto appoggiato Erdogan con esultanze specifiche dopo una rete: un saluto militare per evidenziare di essere a favore del leader turco nelle ultime settimane. Proprio quanto era accaduto dopo il gol segnato all'Albania nelle qualificazioni ad Euro 2020, con tutti i giocatori uno di fianco all'altro con la mano alla fronte. L'esultanza aveva fatto scandalo, in tanti avevano persino chiesto di togliere la finale Champions alla città di Istanbul.

Sui social, soprattutto in Turchia, l'immagine della Joya ha fatto subito il giro del web provocando infuocate discussioni. L'attaccante bianconero, probabilmente non conscio di cosa rappresenti festeggiare in tale modo ha spiegato il gesto cercando di gettare acqua sul fuoco: "Con Demiral scherziamo sempre, lo prendiamo in giro nello spogliatoio per le foto uscite e perchè faceva finta con queste cose. Ma non c'è nessun messaggio'' . Una giustificazione che si spera servirà probabilmente a smorzare le polemiche.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?