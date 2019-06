Formula Uno, Hamilton partirà quarto

Lewis Hamilton ha cambiato tre posizioni in griglia, nel giro di poche ore, nel gran premio di Zeltweg, che si correrà oggi pomeriggio in Austria. Il campione iridato della Mercedes aveva chiuso al secondo posto dietro all'ottimo Charles Leclerc le qualifiche ufficiali, ma la sua monoposto era stata messa sotto investigazione per via di una manovra azzardata durante il Q1 ai danni dell'Alfa di Kimi Raikkonen, con il finlandese che aveva pure mostrato il dito medio al 34enne inglese.

A distanza di poche ore il verdetto che ha retrocesso dalla seconda alla quinta posizione Hamilton che ha ammesso l'errore: "La penalità di oggi è totalmente meritata, non ho problemi ad accettarla. È stato un mio errore e me ne assumo la responsabilità in pieno. Non era ovviamente una manovra intenzionale. Domani però è un altro giorno e un’occasione per risollevarci". Ieri in serata, però, un altro colpo di scena: Lewis partirà in seconda fila, in quarta posizione di fianco al compagno di squadra Valterri Bottas. Questo è stato possibile grazie ad un cavillo nel regolamento: l’ordine di emissione delle sanzioni da parte degli steward dato che poco prima erano state comminate cinque posizioni di penalizzazione alla Haas di Nico Hülkenberg per aver sostituito il cambio.