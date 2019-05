Formula Uno, morte Niki Lauda: tutte le reazioni del mondo dei motori

La morte di Niki Lauda ha gettato tutti nello sconforto nel mondo della Formula Uno e dei motori. Il tre volte campione del mondo e ora dirigente sportivo ha lasciato un vuoto enorme anche se le sue condizioni di salute, purtroppo, non era ottimali già da diverso tempo. La scorsa estate, infatti, aveva subito un trapianto di polmone che aveva lasciato tutti i suoi cari e i suoi fan con il fiato sospeso e oggi è stata la sua famiglia, dalle pagine del tabloid inglese Sun, a comunicarne il decesso: "Con profonda tristezza, annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia lunedì scorso".

Naturalmente, tanti piloti, ex piloti, dirigenti, ex dirigenti di Formula Uno e non solo hanno utilizzato le loro pagine social per esprimere la vicinanza alla famiglia di Niki Lauda e per ricordare il fuoriclasse austriaco. Da Flavio Briatore a Jean Todt, passando per Nico Rosberg, Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Jenson Button, Alex Zanardi, Max Verstappen, Alexander Wurz e Charles Leclerc, fino ad arrivare a piloti ed ex piloti della motogp come il sette volte campione del mondo Marc Marquez, Casey Stoner e Loris Capirossi, a tutte le scuderie della Formula Uno e anche a qualche società di calcio come il Milan.

Oggi è un giorno triste per la F1. La grande famiglia della Ferrari apprende con profonda tristezza la notizia della morte dell’amico Niki Lauda, tre volte campione del mondo, due con la Scuderia (1975-1977). Resterai per sempre nei cuori nostri e in quelli dei tifosi. #CiaoNiki pic.twitter.com/srQUUeDqLw — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 21 maggio 2019

Ti svegli il mattino, guardi fuori.. piove. Che giorno triste.

Poi leggi le notizie e scopri che è morto #NikiLauda , uno dei tuoi eroi da sempre. E allora sì, è davvero un giorno triste!

Godspeed Niki. pic.twitter.com/BBWup9QvJz — alex zanardi (@lxznr) 21 maggio 2019

Qualche settimana fa ho postato questa foto di me e Niki incitandolo a continuare a lottare come ha sempre fatto. Niki non ce l’ha fatta e oggi è un giorno tristissimo per la formula uno che perde un grande personaggio e per me che perdo un grande amico. Ciao Niki. pic.twitter.com/vUJOEjxmO6 — Flavio Briatore (@Briatore) 21 maggio 2019

RIP Niki pic.twitter.com/atc0iQanAN — Jenson Button (@JensonButton) 21 maggio 2019

Shocked by the loss of Niki Lauda. He was a true legend in our sport and someone I had great respect for. May he rest in peace #RIPNiki pic.twitter.com/NCCduqNQuU — Max Verstappen (@Max33Verstappen) 21 maggio 2019

Very sad day.

Rest in peace Legend. pic.twitter.com/aN5w32MAe5 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 21 maggio 2019

I just heard the sad news of Niki Lauda, ​​I can't believe we just lost this F1 Legend today.

Rest in Peace #nikilauda @ Monaco https://t.co/310xIcsPqG — Loris Capirossi 65 (@LorisCapirossi1) 21 maggio 2019

RIP Niki Lauda, a true Icon and Motorsport legend. Thoughts are with his family and loved ones at this time. pic.twitter.com/v6bOMZfsWc — Casey Stoner (@Official_CS27) 21 maggio 2019

Shocking and sad news this morning. RIP Niki pic.twitter.com/2bnNdgKzMs — Fernando Alonso (@alo_oficial) 21 maggio 2019