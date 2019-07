Schumi Jr., che emozione: giro di pista sulla Ferrari del papà

Una grande emozione. Per Mick Schumacher, in primis. Poi per i tifosi della Ferrari. E dulcis in fundo anche per Michael, sperando che abbia davvero cominciato a riprendersi dal maledetto incidente sulle piste da sci nel 2014. Quanto successo oggi in Germania, sul circuito di Hockenheim, ha lasciato il pubblico senza parole.

Prima delle prove ufficiali del Gran Premio che ha visto l'ennesima pole in carriera di Hamilton su Mercedes, Schumi Jr. ha completato tre giri di pista in una bellissima esibizione alla guida della Ferrari 2004 con Michael vinse l'ultimo dei 7 Mondiali di F1 della sua incredibile carriera. Mick - che più volte ha definito "un onore" il fatto di essere paragonato a suo padre - ha detto che l'attesa dell'uscita dalla corsia box gli è sembrata una "tortura".

20 anni compiuti il 22 marzo di quest'anno, Mick Schumacher potrebbe avere presto un futuro nel mondo della Formula 1, anche se per il momento si deve accontentare del livello sottostante, la Formula 2, a cui è approdato quest'anno dopo essersi laureato campione europeo nella Formula 3 dopo una stagione esaltante.

Durante l'esibizione a Hockenheim, Mick indossava un casco-tributo alla carriera del padre e guidato l'auto che ha portato Schumi alla vittoria per 13 volte e al titolo del 2004. "Volevo soltanto uscire, soltanto guidare", ha detto Mick. "Ovviamente, dover aspettare, anche davanti all'uscita della corsia, è stata una tortura'. Ma non ho mai perso il sorriso. È sempre stato sulla mia faccia, anche quando stavo rientrando sorridevo. È stato bellissimo"