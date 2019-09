Serie A, i voti al mercato. Inter Regina, Fiorentina sorpresa. Juventus e Napoli ok

Alle ore 22 di ieri sera si è conclusa ufficialmente la sessione estiva di calciomercato con la Serie A grande protagonista in entrata e in uscita e con oltre un miliardo di euro investito dalle varie società. Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina hanno speso diversi milioni di euro per puntellare le rispettive rose e a bocce ferme è ora possibile dare un voto al loro mercato che è stato forse il più bello, intenso e ricco di colpi di scena degli ultimi anni.

Inter, voto 8,5: la regina del mercato

Marotta e Ausilio hanno fatto una grande lavoro accontentando in tutto e per tutto, o quasi, Antonio Conte. In difesa è arrivato l'esperto Diego Godin a parametro zero e il giovane Alessandro Bastoni che è stato confermato nonostante la giovanissima età. A centrocampo sono arrivati giocatori italiani e di qualità come Stefano Sensi, Nicolò Barella e Lucien Agoumé. Sugli esterni sono sono stati acquistati l'austriaco Valentino Lazaro e l'ex canterano Cristiano Biraghi. Il meglio, però, è avvenuto in attacco con gli acquisti di Alexis Sanchez in prestito dallo United e soprattutto di Romelu Lukaku che ha già segnato due gol nelle prime due uscite in campionato. I dirigenti dell'Inter hanno operato bene anche in uscita con le cessioni dei tre indesiderati Icardi, Perisic e Nainggolan rispettivamente a Psg, Bayern Monaco e Cagliari. Via anche Joao Miranda, Dalbert, Joao Mario. Unico neo il mancato arrivo di Edin Dzeko o comunque di un vice Lukaku

Juventus voto 7: problemi di sfoltimento per Paratici

La Juventus ha operato in maniera oculata sul mercato puntellando la rosa a dovere. Da Psg e Arsenal sono arrivati gli svincolati Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, mentre il fiore all'occhiello della campagna acquisti è stato sicuramente l'acquisto di Matthijs de Ligt per 75 milioni di euro dall'Ajax. Acquisti minori ma non meno importanti quelli di Danilo dal City, Demiral dal Sassuolo e di Higuain che può essere considerato un nuovo acquisto del club bianconero che stava per cederlo alla Roma. Non è stato acquistato un difensore per sostituire l'infortunato Chiellini ma c'è ancora tempo per attingere dalla lista svincolati e non sono arrivati né Pogba a centrocampo, né Icardi in attacco ma il voto al mercato resta alto. Un punto in meno per non aver ceduto qualche esubero come Mario Mandzukic, Blaise Matuidi, Emre Can e Paulo Dybala, giocatori dal lauto ingaggio e che peseranno come un macigno sulle casse del club di corso Galileo Ferraris.

Milan, voto 6: mercato oculato

Il Milan ha operato in maniera intelligente sul mercato cedendo per fare plusvalenza come nel caso di Patrick Cutrone e acquistando a cifre tutto sommato abbordabili. I rossoneri hanno sfiorato quota 100 milioni di euro per acquistare sei giocatori. In difesa è arrivato Leo Duarte, mentre sull'esterno sinistro a dar fiato a Ricardo Rodriguez ecco Theo Hernandez dal Real Madrid pagato oltre 25 milioni di euro. A metà campo dall'Empoli ecco la coppia formata da Rade Krunic e Ismael Bennacer per circa 35 milioni di euro, mentre in attacco è arrivato Rafael Leao per una cifra molto importante dal Lille, vicina ai 35 milioni di euro, mentre Ante Rebic è arrivato in prestito dall'Eintracht Francoforte. Ceduti gli esuberi come André Silva, Laxalt, più tutti gli epurati della passata stagione come Abate, Zapata, José Mauri, Montolivo, Bertolacci che non peseranno più sulle casse rossonere.

Napoli, voto 7,5: Ancelotti soddisfatto

Alla fine non sono arrivati né James Rodriguez, né Mauro Icardi ma la dirigenza partenopea ha operato alla grande concludendo delle operazioni di spessore come Hirving Lozano dal Psv, Fernando Llorente svincolato e Kostas Manolas dalla Roma. Gli azzurri hanno anche acquistato l'esterno Giovanni Di Lorenzo e il centrocampista Elmas. Aver trattenuto Koulibay, Zielinski e Fabian Ruiz è un punto di merito per il Napoli che ha ridotto il gap con la Juventus nononstante la sconfitta subita sabato sera.

Roma 6,5: i giallorossi si salvano nel finale

La Roma ha perso tanti giocatori di forza e d'esperienza come Manolas, El Shaarawy e De Rossi ma ha acquistato tanti giocatori che potranno dare una grande mano alla causa come Pau Lopez in porta, Chris Smalling in difesa o Henrix Mkhitaryan giocatore dalla grande esperienza internazionale che ha vestito le maglie di Manchester United e Arsenal. Spinazzola, Zappacosta, Mancini sono profili italiani che completano alla grande la rosa a disposizione di Fonseca.

Fiorentina, voto 8: la vera sorpresa di A

Rocco Commisso è entrato in punta di piedi nel cuore dei tifosi della Fiorentina ma li ha subito conquistati con un mercato faraonico: Boateng, Pulgar, Dalbert, Caceres, Lirola, Badelj, Ghezzal, Pedro, il ritorno e la conferma del portiere Dragowski e la ciliegina Franck Ribery è quanto di buono fatto dal direttore sportivo Pradè che ha soddisfatto a pieno le richieste di Montella che dovrà essere ora bravo a far rendere una rosa che punta all'Europa League. Le prime due sconfitte nelle prime due giornate sono un'onta pesante per il tecnico campano che dopo la sosta dovrà per forza di cose cambiare marcia.

Le altre di A

Una menzione la meritano anche il Brescia che ha riportato in Italia Mario Balotelli e il Cagliari che ha preso giocatori di livello come Simeone, Nainggolan, Nandez e Rog. Ottimo il mercato del Genoa che ha operato benissimo sul mercato portando alla baase giocatori come Schone e Pinamonti. Bene anche il Torino, il Bologna, l'Atalanta e il Parma che hanno puntellato a dovere la rosa. Sufficienza per la Lazio che ha sì trattenuto Milinkovic-Savic ma che avrebbe potuto fare di più per rinforzare la rosa di Inzaghi. Sufficienza anche per Udinese e Sassuolo. Insufficienze per Lecce, Verona, Sampdoria e Spal.

