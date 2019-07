Totti come Buffon: in auto senza cinture di sicurezza

Nonostante il suo addio alla Roma, Francesco Totti continua a essere al centro dell'attenzione. Dopo avere lasciato la dirigenza del club giallorosso per alcune incomprensioni con il presidente James Pallotta, l'ex attaccante si sta godendo qualche giorno di vacanza insieme alla sua famiglia. Prima a Ibiza e Formentera, ora nella vicina Sabaudia. Proprio a Sabaudia, Totti ha ricevuto i complimenti dei social dopo essere stato immortalato in fila per acquistare il pranzo, come una persona qualunque. Il video, registrato dalla giornalista Maria Latella, ha fatto il giro del web. La stessa cosa è successa, ma in chiave negativa, per il filmato girato dallo stesso Pupone per riprendere la moglie Ilary Blasi nell'atto di comprare qualcosa da un vu cumprà. "Francé, non sarebbe proprio legalissimo", aveva commentato un follower. Così come non è legale l'ultimo comportamento in auto del Pupone.

Infatti, in uno degli ultimi video pubblicati sul suo profilo Instagram, si vede Totti al volante senza cintura di sicurezza. Idem Ilary, mentre sul sedile posteriore si vedono quattro posti occupati anziché i tre consentiti, e di nuovo nessuna cintura allacciata. Con in più la piccola di casa, Isabel, in piedi nell'abitacolo. Un autogol, quello del Pupone, che somiglia tanto alla gaffe commessa di recente dall'ex compagno di nazionale e grande amico Gigi Buffon. Il portiere della Juventus, su Twitter, aveva pubblicato una foto che lo ritraeva alla guida. Niente di male. Anzi sì, dal momento che il tachimetro segnava 155 km/h e, cosa ancora più grave, la cintura di sicurezza non era dove doveva essere. Una pericolosa dimenticanza che accomuna i due eroi dei Mondiali del 2006.