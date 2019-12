Dopo Van Dijk, anche Amoruso contro Cr7: "Ormai non dribbla più"

Momento nero per Cristiano Ronaldo. Non bastavano le polemiche per il rendimento al di sotto delle aspettative con la maglia della Juventus, culminato prima della sosta nel battibecco a distanza con il tecnico bianconero Maurizio Sarri. Nelle ultime 24 ore, Cr7 è stato protagonista suo malgrado di una serie di frasi poco piacevoli da parte di autorevoli colleghi.

Il primo in ordine di tempo è stato il difensore del Liverpool, Virgil Van Dijk, che a margine della cerimonia parigina di consegna del Pallone d'Oro a Lionel Messi, ha ironizzato così sul portoghese: "Ah era pure lui in lizza per vincere il Pallone d'Oro?".

Pochi minuti dopo, è stata la volta del suo ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid, Luka Modric. Che pur non facendo in modo esplicito il nome dell'attaccante bianconero, si è riferito a Cr7 in un post di Twitter dove ha scritto: " Quando non vinci per rispetto devi comunque essere qui, perchè una notte come questa è una celebrazione del calcio ", allegando al messaggio una foto insieme alla Pulce fresca di incoronazione.

Come tutti sanno, infatti, Cristiano Ronaldo ha disertato la cerimonia di Parigi, preferendo presenziare al Gran Galà del Calcio Aic dove ha ricevuto il premio di miglior giocatore della Serie A 2018/2019. Un gesto poco apprezzato dal centrocampista croato, certamente più "sportivo" nell'accettare la sconfitta di vedersi soffiare dalla bandiera del Barcellona il riconoscimento individuale più ambito nel mondo del calcio, lui che da anni è simbolo degli storici avversari del Real Madrid.

Anche Amoruso contro Cr7