Zelensky: “Ok di Trump alle licenze per i missili Patriot”. Mosca: “Monitoriamo”. Attacco su un edificio a Kiev, 5 morti

“Stamattina i russi hanno colpito un condominio residenziale a Kiev con un drone. Tragicamente, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita. Porgo le mie condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Altre sette persone sono rimaste ferite. L’incendio sul luogo dell’impatto è stato domato e i soccorritori continuano a gestire la situazione. Un attacco assolutamente brutale e ripugnante, privo di qualsiasi logica militare”. Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Dalla mattina, le nostre regioni sono sottoposte a unaminaccia di attacchi praticamente costante. In totale, otto regioni sono state colpite dall’inizio della giornata. Una persona è rimasta uccisa a Odessa in un doppio attacco contro un centro postale. A Zaporizhzhia è stata colpita una clinica medica mentre vi si trovavano delle persone. Si registrano feriti anche nelle regioni di Sumy e Mykolaiv”. “Nei giorni scorsi, durante i nostri incontri, l’Ucraina ha informato apertamente i partner: con l’avvicinarsi dell’inverno, la Russia intensificherà le ostilità a meno che non venga esercitata pressione. Affinché la diplomazia sia efficace, è necessario attuare le sanzioni statunitensi e rafforzare quelle europee - ha concluso Zelensky - I nostri partner detengono le chiavi della pace: una pace fondata sulla forza. I russi devono capire che non potranno semplicemente attendere che la situazione passi e che la guerra deve giungere a conclusione”.