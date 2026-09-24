La Milano Wine Week dal 17 al 25 ottobre

Milano Wine Week si prepara al decennale con una nona edizione che dal 17 al 25 ottobre porterà il vino in tutta la città. Due gli hub principali: il Milan Marriott Hotel per operatori e professionisti e l’Enoteca MWW ai Dazi dell’Arco della Pace per il pubblico. Intorno, oltre cento appuntamenti tra ristoranti, hotel, università e spazi culturali, con incursioni nell’arte, nel design e nel lifestyle.

Milano Wine Week

La manifestazione, nata nel 2017, arriva all’edizione 2026 in un mercato che cambia. Secondo i dati NielsenIQ presentati il 23 settembre, il vino è acquistato dall’84 per cento delle famiglie italiane e nei primi dieci mesi dell’anno ne sono stati venduti oltre 600 milioni di litri. La filiera coinvolge circa 500mila addetti e, mentre aumentano spesa per atto d’acquisto e prezzo medio al litro, il consumatore sembra orientarsi sempre più verso qualità ed esperienza.

Proprio l’esperienza è uno dei fili conduttori della settimana. Si comincia sabato 17 ottobre con una delle principali novità, il progetto Wine Hospitality: al Marriott debuttano il Wine Hospitality Forum e i Wine Hospitality Awards, che premieranno 50 cantine italiane in dieci categorie, dalla Luxury Wine Hospitality all’enoturismo legato a gastronomia, benessere, natura, arte, architettura e design. Nel pomeriggio le aziende premiate saranno protagoniste del Wine Hospitality Showcase aperto al pubblico. Alle 18 a CityLife il tradizionale brindisi inaugurale gratuito, seguito alle 21 ai Dazi dalla One Wine Night.

Domenica 18 ottobre sarà invece dedicata alla sommellerie con Wine List Italia. La quarta edizione della guida è curata da Marco Reitano, chef sommelier de La Pergola di Roma, Alberto Tasinato e Ciro Fontanesi. Nel pomeriggio il Grand Tasting riunirà cento sommelier e le cantine selezionate dal progetto.

Il 19 ottobre toccherà al Business Day. Al Marriott debuttano gli Stati Generali della Sala Italiana, mentre il Grand Tasting B2B metterà in contatto aziende e operatori. Brda, in Slovenia, sarà la Regione Vinicola Ospite 2026; in programma anche masterclass e un approfondimento sulla zonazione dell’Oltrepò Pavese con Carlo Masnaghetti. La giornata si chiuderà con la sesta edizione degli MWW Awards, presieduti da Andrea Grignaffini, che assegneranno oltre cento riconoscimenti alle carte dei vini della ristorazione e del retail.

Milano Wine Week

Il programma professionale continuerà il 20 ottobre con incontri B2B tra cantine e operatori internazionali e con “Wine IQ – A Glass of Insights”, curato da NielsenIQ per analizzare attraverso i dati consumi, retail, Horeca, export e nuovi comportamenti d’acquisto. La formazione avrà quest’anno un ruolo più marcato grazie alla collaborazione con ALMA, educational partner della manifestazione. Il 22 ottobre un convegno organizzato con Carrefour sarà dedicato all’evoluzione della categoria vino nella grande distribuzione.

Il 23 ottobre l’Università degli Studi di Milano ospiterà invece un incontro su equità, innovazione e ruolo delle donne nella filiera vitivinicola. La sera, al Marriott, spazio alla solidarietà: un benefit walk around tasting riunirà 24 consorzi di tutela della Toscana e devolverà l’intero ricavato alla FRO-Fondazione Radioterapia Oncologica per sostenere la ricerca.

Per il pubblico il quartier generale resterà per tutti i nove giorni l’Enoteca MWW ai Dazi dell’Arco della Pace, con centinaia di etichette, degustazioni, incontri con i produttori, Walk Around

Tasting e appuntamenti serali. Qui troverà spazio anche “Il Vino Cambia Forma”, progetto realizzato con Spazio Di Paolo e dedicato al packaging design e ai nuovi linguaggi della comunicazione del vino, con una mostra affiancata da talk e incontri.

Milano Wine Week uscirà però abbondantemente dai suoi due hub. La Fondazione Arnaldo Pomodoro proporrà nei week end del 17-18 e 24-25 ottobre visite allo studio dell’artista accompagnate da un calice; entreranno nel circuito anche BASE Milano e il Savona-Tortona District, oltre a decine di ristoranti, alberghi e locali. La European School of Economics affronterà invece il tema della Longevity Economy applicato al vino e all’evoluzione dei consumi.

«L’edizione 2026 nasce dalla volontà di mettere in dialogo tutte le anime del settore, dai produttori agli operatori, dalla sommellerie all’hospitality, fino al grande pubblico, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e alla Gen Z», spiega il presidente Federico Gordini. Nove giorni che si concluderanno domenica 25 ottobre con il Closing Party all’Enoteca MWW. Poi si inizierà a pensare all’edizione del decennale.