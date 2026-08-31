Bessent al G20: “Porremo fine a 47 anni di regime terribile”. Trump minaccia una rappresaglia dopo gli attacchi contro le basi Usa in Giordania: “Li colpiremo duramente”

“L’Unione europea accoglie con favore gli sforzi volti a garantire che l’Iran ponga fine alle sue attività destabilizzanti e si impegni in negoziati di pace in buona fede, anche attraverso ulteriori pressioni economiche, tra cui l’operazione ‘Economic Outcast’ guidata dagli Stati Uniti. L’Ue continuerà a collaborare strettamente con gli Stati Uniti e con altri partner del G7 e internazionali per mantenere la pressione sull’Iran e contribuire all’allentamento delle tensioni e alla stabilità regionale”. Lo si legge in una dichiarazione diffusa in occasione delle riunioni dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, tenutesi il 31 agosto e il 1° settembre ad Asheville, negli Stati Uniti. “L’Ue ha costantemente esortato l’Iran a limitare il proprio programma nucleare e quello relativo ai missili balistici, ad astenersi da attività destabilizzanti nella regione e in Europa, a interrompere il sostegno militare alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e a porre fine alla violenza e alla repressione nei confronti del proprio popolo”, si legge nella dichiarazione. L’Unione europea “ritiene che siano necessari continui sforzi diplomatici per giungere a una soluzione pacifica, ripristinare la stabilità regionale e garantire la piena libertà di navigazione e il transito sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz”. L’UE ha adottato “sanzioni di ampia portata per impedire all’Iran di sfruttare l’economia globale e il sistema finanziario per sostenere le proprie azioni ostili e minare la sicurezza internazionale”. L’UE “rimane pronta ad adottare ulteriori misure, ove necessario, per salvaguardare la propria sicurezza e i propri interessi, compresa la libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz”