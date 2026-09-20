Allerta degli Usa per possibile escalation in Medio Oriente. Tajani: ”Non siamo in guerra, ma il Mar Rosso è strategico"

“La dicotomia tra guerra enegoziazione non è reale, bisogna sia combattere che negoziare:combattere con saggezza e autorevolezza, e negoziare conautorità e razionalità al momento opportuno”. Lo ha detto ilpresidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, nelsuo discorso di apertura della seduta, alla vigilia dellacosiddetta ‘Settimana della Sacra Difesa’. A suo dire, se nonsaranno riconosciuti i diritti dell’Iran non ci saranno lecondizioni per riaprire lo stretto di Hormuz.“Al momento necessario - ha spiegato - con tutta la potenzamilitare di cui disponiamo, respingiamo il nemico e gliinfliggiamo colpi fatali, ma quando abbiamo conseguito unavittoria significativa sul campo, consolidiamo questi vantaggicon gli strumenti della diplomazia fino a raggiungere la fasedella deterrenza, imponendo una sconfitta al nemico erafforzando al contempo le componenti della nostra potenza”.“Oggi, le nostre posizioni in campo diplomatico sonoassolutamente chiare, razionali e non negoziabili - haproseguito Ghalibaf - La trasmissione dei messaggi e laspiegazione delle nostre condizioni tramite i mediatori sonostate effettuate in modo chiaro alla controparte, e il nemico sabenissimo che la via dell’inganno e dell’imposizione unilateraleè chiusa. Finché queste condizioni non saranno soddisfatte, ilegittimi diritti della nazione iraniana non sarannoriconosciuti e gli impegni degli americani non saranno attuati,non ci sarà spazio per tornare alle precedenti condizioni dinegoziazione e per aprire lo Stretto di Hormuz”.

Il discorso di Ghalibaf è riportatodall’agenzia iraniana Isna, ed è stato ripreso dalle principalitestate della regione. A suo dire “la resistenza del popoloiraniano non solo garantirà la sicurezza dell’Iran, ma porteràanche ad aperture in campo economico e strategico, plasmando unnuovo ordine nella regione e nel mondo”.L’alto funzionario iraniano non ha nascosto le divisioniall’interno della classe dirigente del Paese: “Nell’élite e nelclima politico si riscontrano due errori strategici: esiste unavisione che parla di guerra ma non prevede un orizzonte o unmeccanismo per la sua conclusione definitiva. Questa visioneconduce di fatto il paese verso l’erosione e una guerra senzafine. D’altro canto, si sta diffondendo una tendenza asottovalutare la potenza nazionale, a considerare l’Iran debolee, per paura, a distorcere la versione della resa edell’accettazione delle condizioni unilaterali del nemico.Entrambi gli approcci soddisfano il desiderio del nemico diminare la coesione e l’unità del Paese”.