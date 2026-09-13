Houthi, colpita una base militare in Arabia Saudita con missili e droni. Oltre 1.400 yemeniti in fuga verso Gibuti

Più di 1.400 persone sono fuggite dallo Yemen verso Gibuti in sole 24 ore. È quanto dichiarano le autorità locali, mentre le forze Houthi rafforzavano il loro controllo sulla costa del Mar Rosso e sullo stretto di Bab el-Mandeb, di vitale importanza strategica. Il ministro dell’economia e delle finanze di Gibuti, Ilyas Moussa Dawaleh, ha rivelato la cifra in un post su X, scrivendo che i rifugiati erano arrivati “dallo Yemen in sole 24 ore”.

L’ondata migratoria aggrava ulteriormente la crisi degli sfollati in Yemen, dove, secondo le Nazioni Unite, almeno 76.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case da luglio, un numero quadruplicato nell’ultima settimana a causa della ripresa dei combattimenti. I combattenti Houthi, alleati dell’Iran e che già controllano una porzione significativa del nord dello Yemen, tra cui la capitale Sana’a e la città occidentale di Hodeida, hanno avanzato rapidamente lungo la costa del Paese negli ultimi giorni.