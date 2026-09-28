Kiev, raid russi contro l’Accademia di Scienze, colpito anche il ministero. E la Polonia fa alzare in volo i caccia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato l’omologo statunitense Donald Trump ad attuare il cosiddetto “Graham bill”, la legge intitolata al defunto senatore statunitense Lindsay Grahamche consente al presidente Usa di imporre dazi e sanzioni contro la Russia e i Paesi che acquistano la sua energia. “Solo la scorsa notte quattordici persone sono rimaste ferite in seguito agli attacchi russi. Si sono verificati numerosi raid contro edifici residenziali a Kiev, a Zaporizhzhia e nelle regioni di Odessa, Sumy e Kharkiv. Purtroppo, due persone hanno perso la vita a Zaporizhzhia; porgo le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”, ha detto Zelensky. “Sono state distrutte infrastrutture civili, tra cui un asilo a Kiev, un liceo nella regione di Kiev, un’università a Kharkiv e impianti energetici nelle regioni di Poltava, Mykolaiv e Vinnytsia. E’ fondamentale che i nostri partner non dimentichino che l’escalation russa e’ in atto ogni giorno. Se i russi hanno scelto di rendere i loro attacchi ancora piu’ brutali, il mondo deve scegliere di rispondere con maggiore fermezza per impedire che il conflitto si estenda ulteriormente”, ha affermato il leader ucraino. “Esortiamo il presidente Trump ad attuare la normativa proposta da Lindsey Graham riguardante la Russia e tutti coloro che sostengono finanziariamente la sua guerra. Chiediamo ai presidenti (del Consiglio e della Commissione Ue) Antonio Costa e Ursula von der Leyen di imporre ulteriori sanzioni europee. Invitiamo tutti i leader a non rimuovere gli oligarchi russi daglielenchi delle sanzioni esistenti e a continuare a limitare ogni scambio commerciale con questi terroristi finche’ la Russia non porrà fine alla guerra. E’ proprio cosi’ che sideve avvicinare la pace: attraverso i nostri sforzi congiunti e quotidiani”, ha scritto Zelensky in un messaggio su X.