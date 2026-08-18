Nave colpita da un proiettile a Hormuz: ferito membro dell’equipaggio. Kushner: “Inizio del disarmo di Hamas possibile entro un mese”

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha definito “sospetto” l’attacco con droni avvenuto ieri contro l’ufficio del primo ministro del governo regionale del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, nonché la residenza del capo dell’agenzia di sicurezza e intelligence della regione. Lo riporta il Times of Israel, ricordando come Barzani abbia affermato che i droni erano iraniani e descritto gli attacchi come “una pericolosa escalation e una minaccia diretta alla sicurezza e alla stabilità della regione del Kurdistan”. Come scrive l’agenzia di stampa statale iraniana Irna, Baghaei ha dichiarato che l’attacco all’ufficio di Barzani è uno “sviluppo altamente sospetto” che richiede vigilanza, messo in guardia contro “piani sinistri da parte dei nemici di Iran e Iraq” e affermato che i funzionari iracheni avevano avvertito di attacchi “false flag” pianificati nel Paese, sostenendo che attori ostili miravano a danneggiare le relazioni. Sullo sfondo vi sono le indiscrezioni di stampa secondo cui i funzionari curdi avrebbero fatto da canale di comunicazione segreto tra la Casa Bianca e le autorità iraniane. Domenica la testata statunitense Axios ha riportato che gli Usa hanno aggirato i negoziatori iraniani e mantenuto un canale di comunicazione segreto con i Pasdaran iraniani attraverso funzionari curdi, nell’ambito degli sforzi per porre fine alla guerra.