Zelensky: “Pronto a incontrare Putin al G20 a Miami″. E chiede 120 Patriot al mese

L‘Ucraina ha bisogno di 100-120 missili Patriot al mese per affrontare i mesi invernali e difendersi dagli attacchi russi. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista alla Deutsche Welle, sottolineando la necessità di un maggiore sostegno da parte di Stati Uniti ed Europa. “La Russia produce attualmente 140 missili balistici al mese. Quindi, secondo le regole della Nato, se si vogliono distruggere 140 missili, serve un rapporto di uno a due, cioè 280 missili”, ha detto Zelensky. “Non avrete mai 280 missili al mese e, tra noi, è una sfida enorme arrivare anche a 100 missili al mese. Questo è ciò che voglio. Voglio averne 100-120 per questi mesi difficili, soprattutto quelli freddi”. Zelensky ha spiegato che gli Stati Uniti hanno la volontà politica di fornire aiuti, ma che la produzione di missili Patriot “non è troppo elevata”. “Saranno gli americani pronti a darci i Patriot? Non lo so. Vedremo”, ha aggiunto. Il presidente ucraino ha quindi sollecitato gli alleati europei a fornire il massimo sostegno possibile. “Devono dare il più possibile. Con tutto il rispetto per loro, devono dare agli ucraini ciò che serve per salvare le loro vite”, ha affermato. Zelensky ha inoltre riferito di aver raggiunto accordi con diverse aziende europee per sviluppare un sistema antimissile a guida ucraina, denominato Freya. L’obiettivo, ha spiegato, è avviare la prima fase di test entro la fine di dicembre.