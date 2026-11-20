Inizia un venerdì complesso in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil insieme ai sindacati di base come Cobas, Usb e Cub, affiancati dalle mobilitazioni della rete studentesca. Da Nord a Sud sono circa cento le piazze coinvolte contro la legge di Bilancio, il carovita, i tagli al welfare e la precarietà. Adesioni non unitarie del trasporto pubblico: disagi a Roma, ma situazione regolare a Milano.
Sciopero: corteo studenti al Mim, lancio bottiglie e petardi contro agenti
Il corteo degli studenti è arrivato al ministero dell’Istruzione e del merito, a Trastevere. “Valditara scendi dal palazzo” e “governo Meloni, dimissioni”, gli slogan delle migliaia di studenti presenti. Al centro delle rivendicazioni scandite di fronte al ministero il tema dei soldi alle armi e non all’istruzione. Lancio di bottiglie e petardi contro le forze dell’ordine schierate sulla scalinata del Mim.
Il corteo a Torino va verso la tangenziale, traffico bloccato
“Siamo 30mila persone qui in piazza. Questa è la risposta: se vogliamo possiamo fare tutto. Noi la guerra non la paghiamo”. È quanto detto al microfono dai manifestanti dello spezzone di opposizione sociale che, arrivati in corso Unità d’Italia a Torino, proseguono come annunciato verso l’imbocco della tangenziale che porta all’autostrada. La cifra di 30mila partecipanti è quella riferita dagli organizzatori, ma al momento non è confermata dalla questura. Lo spezzone si era staccato dal corteo principale dello sciopero generale proclamato dalla Cgil, proseguendo lungo un percorso non preavvisato, bloccando il traffico durante il passaggio dei manifestanti. “Come l’anno scorso stiamo bloccando tutta la città, in questa grande giornata di lotta, continueremo a bloccare tutto e a scendere in piazza tutti i sabati fino a quando le condizioni di vita in questo Paese non cambieranno”, annunciano ancora al microfono.
Bonelli, patrimoniale proposta giustizia sociale, Avs non arretrerà
“Un accordo sulla patrimoniale si troverà.Se deve esserci un accordo, deve esserci su tutto. Sentivo dire che la patrimoniale è una cosa assurda, che tutti scappano, ma quello che vedo è del terrorismo verbale. Una cosa è certa: chi sta scappando dall’Italia sono i giovani che vengono sottopagati; chi in Italia non ce la fa più sono i pensionati e i lavoratori, che sono sempre più poveri. Quindi oggi chiedere un contributo a 50.000 persone: qualcuno deve spiegarmi perché viene attaccata una proposta che non solo è di buon senso, ma anche di grande giustizia sociale. AVS su questo non arretrerà di un millimetro”. Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, in collegamento con L’Aria che tira su La7, a margine del corteo per lo sciopero generale a Roma.
Sciopero, a Genova studenti occupano Università: Meloni dimettiti
A Genova si è concluso con l’occupazione della Facoltà di Lettere dell’Università in via Balbi 4 il corteo promosso dalle organizzazioni studentesche Osa e Cambiare Rotta in occasione dello sciopero internazionale degli studenti contro la guerra e il riarmo europeo. Centinaia di studenti, dopo aver sfilato per le strade del centro cittadino, hanno fatto irruzione all’interno dell’Università scandendo slogan contro il governo, la guerra e il carovita. In corteo, insieme agli studenti, anche i portuali del Collettivo autonomo dei lavoratori del porto di Genova e una delegazione di sindacalisti di Usb Scuola. Sulla facciata del palazzo è stato srotolato un lungo striscione con scritto “Balbi 4 occupata. Meloni dimissioni”. Per questo pomeriggio alle 18, intanto, è stata annunciata un’assemblea studentesca all’interno dell’Università occupato.
Pensioni: Salvini, supereremo Fornero, Landini ossessionato
“Landini è ossessionato. Ha detto ‘altro che Fornero, dobbiamo superare Salvini’. E’ surreale che ci sia in corteo uno che parla di pensioni mentre noi alla Camera presentiamo un pacchetto miliardario per superare la legge Fornero, contro cui tra l’altro non ricordo per quanti venerdì abbia scioperato la Cgil”. Lo ha detto il segretario della Lega e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa alla Camera sulla Manovra. “Il diritto allo sciopero è sacrosanto” ha aggiunto a proposito dei cortei di oggi. “Ci sono tanti studenti, ne ho visti passare anche sotto il mio ministero, colorati, educati rispettosi. Evviva le manifestazioni che portano idee, ma mi spiace che un leader sindacale ignori quello su cui stiamo lavorando. Mentre lui dice che si deve ‘superare Salvini’ noi stiamo superando la Fornero. Saranno le lavoratrici e i lavoratori a decidere se è meglio il ‘venerdì di Landini’ o se è più produttivo il lavoro della Lega. L’amico Landini si metta l’anima in pace”, ha concluso.
Sciopero, Schlein a corteo: per fortuna è l'ultima manovra Meloni
“Lo sciopero generale della Cgil è stato partecipatissimo in tutta Italia. Anche noi siamo qui, al fianco di lavoratrici e lavoratori, al fianco dei pensionati che chiedono di riscrivere una pessima manovra che mette 14 miliardi in più sulla spesa militare, ma taglia la sanità pubblica, taglia le pensioni, taglia le pensioni minime, taglia sulla scuola, non mette nulla sulla casa, non mette nulla sul clima”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando a margine della manifestazione sindacale contro la manovra. “Con le altre opposizioni - ha sottolineato - abbiamo presentato 18 emendamenti unitari per mettere 4 miliardi in più per salvare la sanità pubblica che stanno smantellando, per rimettere in gioco il congedo paritario per aiutare le famiglie, per approvare un salario minimo, per riuscire finalmente a dare respiro all’economia di questo paese, ai suoi lavoratori. Quindi andremo avanti a mobilitarci insieme, uniti contro questa manovra e parteciperemo anche alle prossime mobilitazioni di altre organizzazioni contro questa pessima manovra che per fortuna - ha concluso Schlein - è l’ultima del governo Meloni”.
Cortei: bruciato carro armato di cartone vicino a consolato Usa Milano
All’arrivo del corteo degli studenti in piazza della Repubblica, a Milano, un gruppo di manifestanti si è avvicinata all’imbocco di via Turati, a poche centinaia di metri dal consolato Usa, e ha bruciato un carro armato americano di cartone. All’interno i fantocci di Trump e Netanyahu con il fucile esposti alla testa del corteo. “Governo guerrafondaio, le vostre guerre noi non le vogliamo. Se ci armate, noi non partiamo”, hanno detto i manifestanti.
Scontri tra polizia e attivisti vicino a sede di Confindustria a Bologna
Momenti di tensione, tafferugli fra polizia e collettivi in vicolo Santa Lucia a Bologna, a pochi passi dalla sede di Confindustria Emilia. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno respinto un gruppo di manifestanti che, con fumogeni e striscioni, ha tentato di sfondare un cordone di sicurezza a chiusura della strada. Ci sono state alcune cariche, i manifestanti sono stati respinti su via Castiglione dove, al momento, sono ancora riuniti.
Sciopero generale, Landini: 5 dicembre in piazza su sanità, il 12 a Cosenza su sviluppo
La Cgil non si ferma con lo sciopero generale di oggi contro la manovra e il suo leader Maurizio Landini annuncia altre due tappe della mobilitazione. “Il 5 dicembre medici, infermieri e tutte le categorie sindacali di quel settore hanno deciso di proclamare a Roma una manifestazione a difesa della sanità pubblica - ha detto concludendo ai Fori Imperiali la manifestazione di Roma - la sanità pubblica non è solo per chi ci lavora, è un diritto di tutti. La Cgil, senza bandiere, sarà lì insieme con loro per fare questa battaglia. Poi, vogliamo anche organizzare un altro momento di mobilizzazione, che possa continuare anche insieme con gli studenti se lo vorranno: il 12 dicembre vogliamo lanciare una grande manifestazione per lo sviluppo del Paese e proprio perché in questo Paese chi sta pagando il prezzo più duro è il Sud vogliamo fare una grande manifestazione nazionale in Calabria, a Cosenza”.
Manovra: Landini, senza modifiche presidio democratico del Parlamento
Siccome il governo arriverà a votare la Manovra in Aula" a ridosso di Natale, si parla “del 21 e del 22 dicembre, la settimana dopo il 12 dicembre se c’è ancora la discussione aperta e se non hanno portato le modifiche, dobbiamo lanciare il presidio democratico del Parlamento; perché quelli devono rispondere a noi”. Lo afferma il segretario della Cgil, Maurizio Landini, alla fine del corteo in occasione dello sciopero generale, oggi a via dei Fori Imperiali a Roma.
Sciopero generale, Landini: cassa sulle pensioni. Superare Salvini, non Fornero
“Critichiamo la legge di bilancio perché taglia la sanità pubblica, addirittura mette soldi per la sanità privata. Hanno tagliato e fatto cassa sulle pensioni, sia per i pensionati cui non viene rivalutata l’assegno che allungando l’età. Altro che superare la legge Fornero. Dobbiamo superare Salvini, non la Fornero. Continua a raccontare balle e a non fare nulla di quello che avevano detto di voler fare. Hanno inoltre tagliato la scuola pubblica, non si aumentano i salari e il fisco continua a colpire lavoratori dipendenti e pensionati”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, concludendo ai Fori Imperiali la manifestazione di Roma nel giorno dello Sciopero generale.
Sciopero: a Napoli bruciate immagini 'banda bassotti' con loghi sindacati
A Napoli bruciata immagine della “banda bassotti” con i loghi di Cgil, Cisl e Uil, mentre stringe la mano a ‘Mr Monopoly di Confindustria. Nel giorno dello sciopero nelle piazze di varie città d’Italia - da Napoli a Padova, passando per Firenze, Parma, Bologna e Torino - gli studenti dei Cau (Collettivi Autorganizzati Universitari) hanno bruciato un’immagine. Si tratta della raffigurazione dei membri della “Banda Bassotti”, le cui divise mostrano i loghi dei principali sindacati confederali , mentre stringono la mano a Mr Monopoly, simbolo per Confindustria. Il 12 novembre, proprio a pochi giorni dallo sciopero generale della Cgil “tutti e tre i sindacati confederal hanno firmato un accordo quadro con 13 associazioni datoriali su salari, contratti e rappresentanza. Un’intesa che fa sorridere Governo e Confindustria, ma che invece per i lavoratori di questo paese rappresenta una presa in giro. Niente salario minimo, ma un ‘salario giusto’, questo è ciò che prevede l’accordo sulla rappresentanza, un recupero dell’inflazione che non comprenderà però le bollette, l’ennesimo accordo-truffa e a pagare saranno i lavoratori”.“Pensiamo che le cose possano cambiare, che i lavoratori, gli studenti, chi in questo paese vuole vivere con dignità, non debbano rassegnarsi: il 30 ottobre abbiamo dimostrato di avere un potere, che in questo paese esiste un blocco politico e sociale indipendente e che veramente vuole fare gli interessi delle persone. È nostro dovere continuare a costruirlo: per questo saremo in piazza il 12 dicembre a Roma, contro il carovita, contro la guerra, ma soprattutto contro chi ne è responsabile. Per una vita degna, per tutti”, concludono.
Schlein, patrimoniale? Tavoli procedono bene, chiuderemo quanto prima
La patrimoniale? “Stiamo discutendo, i tavoli stanno procedendo bene e contiamo di concludere quanto prima. Intanto abbiamo presentato 18 emendamenti comuni alla manovra”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del corteo Cgil.
Sciopero, Conte al corteo: tirare fuori l'Italia da questa economia di guerra
“Giorgia Meloni risponde a studenti e lavoratori con video patinati autoprodotti a Chigi, in realtà ha tagliato” le spese “per nuove armi, missili, carri armati, F35. Dobbiamo investire sulla scuola, sull’istruzione, sulla ricerca e la sanità, dobbiamo restituire anche quel salasso operato a carico del ceto medio dei pensionati. Dobbiamo voltare pagina, dobbiamo tirare fuori l’Italia da questa economia di guerra. Lo faremo tutti insieme”. Così il leader di M5s, Giuseppe Conte, a margine della manifestazione contro la manovra del governo, organizzata dalla Cgil a Roma.
Sciopero: anche Schlein a corteo Cgil
Anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha raggiunto il corteo della Cgil, ai fori imperiali, sfilando dietro lo striscione “No al riarmo e al caro vita”, al fianco del segretario Maurizio Landini.
Sciopero: a Firenze oltre 10mila persone in due cortei separati
E’ partito alle 10 con alla testa questo striscione il corteo della Cgil a Firenze per lo Sciopero generale contro la manovra del governo. Dopo il concentramento in piazza Indipendenza, dove sono confluiti anche i partecipanti provenienti da Prato e Pistoia. “Lavoro, scuola, casa e sanita’ ci state togliendo la dignita’” recita un altro cartello mostrato dai manifestanti. Sono oltre diecimila le persone che questa mattina sono scese in piazza a Firenze per lo Sciopero generale contro la manovra del governo. Ma lo hanno fatto in due cortei distinti: da una parte la Cgil, dall’altra sindacati di base e studenti, in occasione dello Youth international strike. Su viale Strozzi i due ‘serpentoni’ confluiranno e faranno un pezzo di strada in comune fino a via della Scala. “Questo - spiegano dall’Assemblea per lo Sciopero - non significa avere delle posizioni politiche e sindacali convergenti con quella della dirigenza Cgil, fare un pezzo di strada insieme significa voler stabilire con un loro un rapporto chiaro e diretto perche’ siamo accomunati dagli stessi problemi: precarieta’, i salari bassi, il costo della vita, il taglio della spesa sociale”. Da via della Scala il corteo dell’Assemblea per lo Sciopero svoltera’ verso la stazione, passera’ sotto la prefettura “per portare la protesta anche sotto il palazzo che rappresenta il governo” e si concludera’ in centro.
Sciopero: studenti bruciano bollette e foto Meloni-Landini-Crosetto
Azione dimostrativa degli studenti prima della partenza del corteo dalla sede de La Sapienza a Roma, in occasione dello Sciopero internazionale degli studenti. In piazzale Aldo Moro sono state bruciate le bollette contro il caro vita, ma anche una copia del memorandum dell’accordo confederale tra tra sindacati e Confindustria. Anche una foto del ministro Crosetto con la scritta “Contro la finanziaria di guerra” è stata bruciata, come anche quella del segretario generale della Cgil Maurizio Landini che stringe la mano a Giorgia Meloni. “Non ci rappresenta nessuno” hanno scandito gli studenti.
Corte: migliaia di studenti a Milano, 'Siamo tantissimi e arrabbiati'
Migliaia di studenti delle scuole superiori e delle università milanesi si sono radunati questa mattina in largo Cairoli, da dove stanno partendo in corteo. Alla testa cartonati di Trump e Netanyahu che imbracciano mitra. ‘’Siamo una generazione che non si piega. Non siamo solo il futuro, siamo la frattura del presente. Siamo tantissimi e siamo arrabbiati. Oggi la paura non è nostra’’, la promessa degli organizzatori al megafono. ‘’Siamo tutti antifascisti’’, ‘’Fiducia nei governi non ne abbiamo, il futuro è nostro e ce lo riprendiamo’’, ‘’Lega Salvini e lascialo legato’’, alcuni degli slogan ripetuti in Cairoli. Nei cartelli si chiedono trasporti gratuiti, soldi per la scuola e per la sanità. Con gli studenti sono scesi in piazza anche i sindacati di base e i centri sociali. A poche centinaia di metri, in piazza Cadorna, si sono concentrati i lavoratori della Cgil per lo sciopero generale indetto dal sindacato. L’idea è che lo spezzone si inserisca alla coda del corteo degli studenti, per fermarsi prima, in piazza 25 aprile.
Sciopero: Landini, anche Cisl e Uil si stanno mobilitando =
“Anche Cisl e Uil si stanno mobilitando, hanno scelto altre modalita’ di mobilitazione”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, giunto in piazza Vittorio, a Roma, dove e’ previsto il via alla manifestazione contro la legge di Bilancio, commentando le diverse iniziative intraprese dalle sigle sindacali. “Come e’ noto la Cisl si sta mobilitando nel Paese, la Uil pure”, ha spiegato Landini. “Noi siamo rispettosi - ha aggiunto - non e’ questo che ci interessa. Oggi e’ una mobilitazione per il Paese, non e’ contro qualche organizzazione sindacale”
Sciopero generale, Urso: sciopero preventivo, indetto prima di vedere manovra
“Grande rispetto per chi manifesta e grande rispetto per chi ha presentato gli emendamenti in Parlamento”, ma “Landini ha proclamato lo sciopero prima ancora di conoscere i contenuti della manovra”. E “quindi è uno sciopero preventivo, indetto senza sapere qual era il contenuto della manovra”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a SkyTg24. “Non vi ha aderito la Cisl, la Uil, l’Ugl, i sindacati autonomi. E’ uno sciopero parziale di alcuni sindacati che hanno deciso di manifestare comunque a prescindere, prima ancora di conoscere la manovra”, ha concluso.
Manovra: Landini, governo in confusione,anche a loro fa schifo
“Il governo mi sembra un po’ in confusione”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, giunto in piazza Vittorio, a Roma, dove e’ previsto il via alla manifestazione contro la legge di Bilancio. “Non ho mai visto un governo che presenti una manovra e che ci siano 2mila emendamenti della maggioranza per cambiarla”, ha sottolineato. “I primi, dunque, che pensano di aver fatto una manovra che fa schifo sono loro, perche’ altrimenti non avrebbero presentato duemila emendamenti per cambiarlo”. E dimostra anche che abbiamo ragione a dire che questa e’ una manovra che non serve al Paese, che sono marchette e che non affronta nessuno dei problemi che le persone hanno", ha chiosato.
Landini, 'una bellissima giornata, grande partecipazione'
‘’È una bellissima giornata, una grandissima partecipazione. È una giornata che unisce tutte le generazioni ed è soprattutto una giornata di piazze dove rinasce la speranza di un cambiamento. La speranza di trasformare un presente inaccettabile e ridare un futuro’’. Lo dice il segretario generale della Cgil Maurizio LANDINI al corteo romano nel giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra di Bilancio. ‘’La novità vera - aggiunge - sono le tante generazioni che insieme mandano un messaggio molto preciso al governo e al Paese: è il momento di cambiare, bisogna rimettere al centro i bisogni delle persone e cambiare questa situazione è la condizione per avere un futuro degno di questo nome’’.
Al via il corteo della Cgil a Roma, in testa Landini
Al via il corteo della Cgil a Roma organizzato per lo sciopero generale contro la manovra del governo Meloni, dove partecipa il segretario generale Maurizio Landini, sotto lo slogan “Il futuro è adesso”. Sul furgoncino che precede il corteo, diretto da piazza Vittorio Emanuele II a via dei Fori imperiali, un missile di polistirolo con rose rosse. Landini è alla testa del corteo che si apre con lo striscione: “sciopero generale. No al riarmo e al carovita”; poco più dietro “Case, non armi”. A sventolare le bandiere rosse del sindacato e della pace.
Sciopero e cortei a Torino, mobilitazione su più fronti
Giornata di mobilitazione a Torino per lo Sciopero generale proclamato dalla Cgil e lo Sciopero studentesco internazionale in occasione della Giornata dello Studente. Sono due i cortei previsti in mattinata, mentre nel pomeriggio è in programma una manifestazione contro il riarmo. Il corteo dei lavoratori partirà da piazza XVIII Dicembre, dove è previsto il concentramento. Alla manifestazione confluirà anche uno spezzone sociale formato dai movimenti, antagoniste e dalle realtà universitarie vicine ad Askatasuna. Separato il corteo degli studenti dei collettivi Cambiare Rotta e Osa, che non prenderanno parte neppure allo spezzone sociale: si prevede che sia quello meno numeroso e partirà da piazza Arbarello. Nel pomeriggio la mobilitazione proseguirà alle 18 in piazza Castello, con un appuntamento annunciato dal movimento cittadino Torino è contro il Riarmo, vicino agli autonomi. Al centro delle proteste il carovita, la precarietà, i tagli alla scuola e alla sanità, il riarmo e le politiche del governo Meloni.
Rete studenti, 50 cortei in tutta Italia, in piazza per il nostro futuro
Dopo settimane di mobilitazioni studentesche che hanno attraversato tutto il Paese, con oltre 150 scuole occupate da nord a sud, oggi le studentesse e gli studenti tornano a mobilitarsi con lo sciopero studentesco nazionale. Sono oltre 50 i cortei lanciati dalla Rete degli Studenti Medi, che attraverseranno le città italiane per portare nelle piazze le rivendicazioni di una generazione che chiede ascolto, diritti e investimenti concreti nell’istruzione. La mobilitazione si inserisce anche nel quadro dello sciopero studentesco europeo, “per dare una dimensione internazionale alle rivendicazioni delle nuove generazioni e costruire una risposta collettiva alle criticità che attraversano i sistemi scolastici”, spiegano i promotori. Una giornata che vede inoltre gli studenti e le studentesse scendere in piazza al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, in occasione dello sciopero generale “Nelle scorse settimane abbiamo attraversato il Paese con una mobilitazione straordinaria: le mobilitazioni delle scorse settimane, da nord a sud, sono il segnale di un disagio profondo, ma anche della volontà di migliaia di studenti e studentesse di prendere parola sul proprio presente e sul proprio futuro. Oggi, con più di 50 cortei in tutta Italia, portiamo questa voce nelle piazze e chiediamo un cambiamento concreto. Non accettiamo che il diritto allo studio rimanga soltanto un principio sulla carta: servono scuole accessibili, sicure, inclusive e realmente in grado di garantire a tutte e tutti le stesse opportunità”, dice Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete degli Studenti Medi. “Scendiamo in piazza anche insieme ai lavoratori e alle lavoratrici che oggi scioperano, perché crediamo che le battaglie per i diritti siano profondamente connesse. La scuola non è separata dalla società in cui viviamo: investire nell’istruzione significa investire nel futuro collettivo del Paese. Chiediamo risorse strutturali per la scuola pubblica, per l’edilizia scolastica, per il benessere psicologico, per il diritto allo studio e per garantire che nessuno e nessuna sia costretto a rinunciare al proprio percorso formativo per ragioni economiche o sociali. Non possiamo continuare a parlare di futuro senza mettere al centro chi quel futuro lo vive e lo costruisce ogni giorno”, conclude Verdecchia.
Sciopero: a Roma chiusa metro C, possibili riduzioni corse su altre linee
Metro C chiusa e possibili riduzioni delle corse sulle linee A e B a Roma nel giorno dello Sciopero generale indetto dalla Cgil. Lo rende noto Atac sui social aggiungendo che sono possibili riduzioni delle corse anche sui mezzi di superficie. In mattinata saranno tre i cortei che sfileranno nel centro della Capitale. Oltre alla manifestazione della Cgil che partirà da piazza Vittorio Emanuele diretta a via dei Fori Imperiali sono in programma due mobilitazioni degli studenti, con appuntamenti a Piramide e a piazzale Aldo Moro davanti all’università La Sapienza, che si muoveranno verso il centro per raggiungere l’area dei Fori imperiali. Previsti anche due presidi statici in piazza Santi Apostoli e davanti al ministero dell’Istruzione.