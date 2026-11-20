E’ caduto in un bosco, senza causare feriti, l’oggetto volante non ancora identificato che ha causato stamane un’allerta aerea in due regioni polacche. Lo riferisce Rzeczpospolita. Dai primi rilievi, l’oggetto ritrovato nei pressi di Lipowiec, nella contea di Bilgoraj, sembrerebbe il frammento di una fusoliera e potrebbe quindi appartenere a un missile. “Non ci sono feriti e non si registrano danni materiali, poiche’ l’oggetto e’ caduto nel bosco”, ha dichiarato a Rzeczpospolita il capitano Tomasz Stachyra, portavoce del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lublino. Sul posto sono intervenuti la polizia e tre squadre dei vigili del fuoco. L’area è stata messa in sicurezza. “Non abbiamo proceduto allo spegnimento dell’incendio perché l’oggetto si è spento da solo. Prima emetteva del fumo”, ha aggiunto il capitano Stachyra. Non si e’ formato alcun cratere dopo la caduta dell’oggetto, che “sembra parte di una fusoliera”, ha concluso il portavoce, “a seguito delle segnalazioni dei residenti, i vigili del fuoco hanno controllato altre tre localita’ nel distretto di Bilgoraj, ma non hanno trovato nulla”.