Torna a salire la tensione sul fianco orientale dell’Europa. Questa mattina il Centro di sicurezza governativo polacco ha diramato un allarme per la minaccia di un attacco aereo nelle province di Lublino e Precarpazia, invitando la popolazione a trovare un luogo sicuro e a seguire le indicazioni delle autorità. L’allerta arriva mentre l’esercito russo ha colpito Kiev con un attacco missilistico che, secondo le autorità ucraine, ha provocato tre morti e due feriti. Nella capitale sono stati inoltre danneggiati diversi ponti.
Polonia: oggetto volante caduto nel bosco, nessun ferito
E’ caduto in un bosco, senza causare feriti, l’oggetto volante non ancora identificato che ha causato stamane un’allerta aerea in due regioni polacche. Lo riferisce Rzeczpospolita. Dai primi rilievi, l’oggetto ritrovato nei pressi di Lipowiec, nella contea di Bilgoraj, sembrerebbe il frammento di una fusoliera e potrebbe quindi appartenere a un missile. “Non ci sono feriti e non si registrano danni materiali, poiche’ l’oggetto e’ caduto nel bosco”, ha dichiarato a Rzeczpospolita il capitano Tomasz Stachyra, portavoce del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lublino. Sul posto sono intervenuti la polizia e tre squadre dei vigili del fuoco. L’area è stata messa in sicurezza. “Non abbiamo proceduto allo spegnimento dell’incendio perché l’oggetto si è spento da solo. Prima emetteva del fumo”, ha aggiunto il capitano Stachyra. Non si e’ formato alcun cratere dopo la caduta dell’oggetto, che “sembra parte di una fusoliera”, ha concluso il portavoce, “a seguito delle segnalazioni dei residenti, i vigili del fuoco hanno controllato altre tre localita’ nel distretto di Bilgoraj, ma non hanno trovato nulla”.
Polonia dirama allarme per minaccia missilistica in due province
Questa mattina, il Centro di sicurezza governativo polacco ha diramato un allarme per la minaccia di un attacco aereo nelle province di Lublino e Precarpazia. Ai residenti è stato consigliato di trovare un luogo sicuro e di seguire le istruzioni delle autorità. Lo riferiscono media polacchi.
Sindaco Kiev, 'colpiti ponti cittadini, traffico interrotto'
“A seguito di un attacco balistico sulla capitale, si sono verificati danni al ponte Podils’ko-Voskresenskyi. Attualmente, il traffico da una sponda all’altra è interrotto. Sono stati rilevati anche danni al ponte Darnyts’kyi. Gli specialisti potranno valutare l’entità dei danni alle infrastrutture una volta terminata l’allerta aerea. Un altro impatto si è verificato sul Ponte Meridionale”. Lo scrive su Telegram il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko.
Media, 'droni contro Ucraina occidentale, decollano jet polacchi'
A Kryvyi Rih, a causa degli attacchi russi nella notte, infrastrutture e stazioni di servizio sono state danneggiate, e una parte significativa degli utenti è rimasta senza elettricità. Le centrali di riscaldamento, le stazioni di pompaggio dell’acquedotto e gli ospedali sono passati ai generatori. Lo scrive su Telegram Rbc Ukraine. A Lviv (Leopoli, ndr) e Ivano-Frankivsk sono stati registrati attacchi con droni esplosivi e missili da crociera. A Leopoli, la difesa aerea è stata attivata più volte, e intorno alle 06:55 si sono udite esplosioni. A causa della minaccia, scrive ancora Rbc, la Polonia ha fatto decollare i suoi aerei. Nel distretto di Poltava, l’onda d’urto ha danneggiato case private.
Tre morti e due feriti a Kiev per gli attacchi russi della notte
Tre persone sono rimaste uccise e due ferite in un attacco missilistico condotto dalle truppe russe a Kiev. Come riportato da Ukrinform, la notizia è stata diffusa dall’amministrazione militare della città su Telegram. “Purtroppo, tre persone sono morte a seguito dell’attacco nemico alla capitale”, si legge nel rapporto. Anche due persone sono rimaste ferite.