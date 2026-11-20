Un gravissimo episodio quello avvenuto in un ufficio postale di Genova. Un cittadino straniero si è infatti scagliato contro alcune dipendenti allo sportello perché queste non indossavano il velo islamico. Il caso, denunciato sia dalla Lega che da Fratelli d’Italia, ha scatenato un’accesa polemica.

L’episodio, stando a quanto riferito, si è verificato alcuni giorni fa. Lo straniero, un 40enne di nazionalità tunisina, si era presentato all’ufficio postale con una carta Postepay intestata a un’altra persona, e pretendeva che venissero effettuate alcune operazioni. Ovviamente le dipendenti gli hanno spiegato che ciò non era possibile. Da qui la violenta reazione del soggetto, che ha cominciato a urlare, a insultare e a lanciare minacce. In preda alla furia, l’uomo sarebbe addirittura arrivato a intimare alle lavoratrici di indossare il velo, essendo donne.

A quanto pare non si è trattato di un singolo episodio, già grave. Il soggetto si sarebbe più volte recato alle poste, insistendo con i suoi comportanti. La direttrice dell’ufficio postale ha quindi sporto denuncia, e in breve è scattato l’intervento della polizia. Il tunisino è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volanti con l’accusa di stalking.

La vicenda è stata denunciata dall’europarlamentare per Fratelli d’Italia Lara Magoni. “In Italia nessun uomo può aggredire una donna né decidere come debba vestirsi o vivere. Le donne hanno conquistato con anni di battaglie il diritto di scegliere per sé, di lavorare e di essere trattate da persone libere, non da persone a cui impartire ordini. Chi viene nel nostro Paese deve rispettare le nostre leggi e questi diritti”, ha dichiarato. “Chi non vuole rispettare le nostre leggi e i diritti delle donne può tornarsene a casa sua”.

Sulla stessa linea anche l’europarlamentare e vice-segretario della Lega Silvia Sardone: “Incredibile a Genova: tunisino aggredisce dipendenti delle poste ‘Dovete portare il velo’. Arrestato! Via dall’Italia gli estremisti islamici”.