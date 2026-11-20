Una strage sfiorata nel cuore della Francia, ancora una volta al grido di “Allah Akbar”. Momenti di terrore a Soissons, nel dipartimento dell’Aisne, dove un uomo ha tentato di far esplodere una stazione di servizio nella notte tra giovedì e venerdì. Un episodio che riaccende i riflettori sulla minaccia estremista in un Paese ripetutamente colpito dal terrorismo islamico e dove l’allerta resta altissima.

Secondo quanto riferito da Europe 1, i fatti si sono verificati intorno alle quattro del mattino. Il sospettato - un individuo già noto alle autorità e ai servizi di intelligence territoriale - avrebbe aperto sette bombole di gas sistemate nelle rastrelliere del distributore, tenendo un accendino in mano e urlando “Allah Akbar”. Un gesto potenzialmente devastante, che avrebbe potuto trasformare l’impianto in una trappola mortale.

A scongiurare il peggio è stato il tempestivo intervento degli agenti del commissariato di Soissons. Allertati e arrivati rapidamente sul posto, i poliziotti sono riusciti a bloccare l’uomo prima che potesse portare a termine il suo piano. Il sospettato è stato immediatamente arrestato e posto in stato di fermo. La procuratrice della Repubblica di Soissons Laureydane Ortuno ha annunciato una comunicazione ufficiale sulla vicenda nel corso della giornata. Restano da chiarire il movente e l’eventuale matrice terroristica del gesto.

L’episodio riporta inevitabilmente alla memoria una lunga scia di sangue. Dalla strage nella redazione di Charlie Hebdo agli attentati del Bataclan, fino alla carneficina di Nizza, la Francia ha conosciuto sulla propria pelle la ferocia del terrorismo jihadista. Attacchi che hanno segnato profondamente il Paese e imposto un costante rafforzamento delle misure di sicurezza. Quanto accaduto a Soissons non può ancora essere classificato come terrorismo, ma rappresenta un nuovo, inquietante campanello d’allarme per le autorità francesi.