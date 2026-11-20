A Parigi adesso arriva anche il radar contro il mascolinismo. A una settimana dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune ha annunciato un nuovo strumento per contrastare i discorsi considerati ostili alle donne: un gioco di carte chiamato “MascuRadar”, destinato nei prossimi mesi alle strutture frequentate dai giovani e, successivamente, a tutti i college della capitale francese.

L’iniziativa, realizzata dall’Observatoire parisien des violences faites aux femmes insieme all’associazione “En avant toutes”, raccoglie alcune delle frasi considerate simboliche della galassia mascolinista. Tra queste: “Le donne preferiscono gli uomini virili”, “Oggi gli uomini hanno perso il potere” e “Gli uomini devono essere dominanti”. Affermazioni che secondo il Comune richiamano contenuti sempre più diffusi sui social network.

Ogni carta presenta sul retro una spiegazione e una chiave di lettura alternativa. Alla frase “Una donna che ha avuto molti partner non rispetta se stessa”, per esempio, il MascuRadar risponde ricordando che “il corpo delle donne è stato a lungo controllato, giudicato, commentato” e che “il passato sentimentale o sessuale di una donna non la definisce”. Con tanto di conclusione: “Il numero di partner non dice nulla sul rispetto di sé”.

Più che un semplice mazzo di carte, dunque, una piccola guida alla corretta interpretazione dei rapporti tra i sessi. L’operazione è presentata come ludica e pedagogica, sul modello del “Violentomètre”, lo strumento creato per aiutare le donne a riconoscere il livello di violenza all’interno di una relazione. Il Comune, riporta Le Figaro, assicura però che non si tratta di impartire lezioni né di mettere qualcuno sul banco degli imputati: “L’obiettivo non è vincere un dibattito né colpevolizzare il proprio interlocutore, ma incoraggiare la riflessione, comprendere meglio la diffusione di questi discorsi e favorire il dialogo”.

Resta il fatto che l’attenzione delle istituzioni parigine si concentra ancora una volta soprattutto sull’universo maschile e sulle sue presunte derive. Il Comune definisce il mascolinismo una “ideologia antifemminista che presenta gli uomini come vittime di una società diventata ingiusta nei loro confronti”, capace di mettere in discussione l’uguaglianza tra i sessi e di alimentare odio e violenza contro le donne.

A sostegno dell’allarme viene citato uno studio OpinionWay per Sidaction del dicembre 2025: il 52% degli uomini francesi tra i 16 e i 59 anni ritiene che la società si accanisca contro di loro, mentre il 53% pensa che gli uomini vengano troppo spesso accusati di violenze sessuali esagerate o false. Per Parigi sono segnali da intercettare.