Manca ormai una settimana alle elezioni politiche in Spagna e gli ultimi giorni possono sempre fare la differenza. I sondaggi finora danno per favorito il blocco delle destre (Partido Popular e Vox) che dovrebbe conquistare la maggioranza assoluta. Ma il premier uscente Pedro Sánchez intende lottare fino all’ultimo per preservare la Spagna quale baluardo progressista in un’Europa che vede le destre in crescita ovunque. In questa prospettiva lo scorso lunedì Sánchez ha accolto calorosamente il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, fresco di rielezione confidando di replicare in Spagna quanto avvenuto in Brasile poche settimane fa (dove Lula è riuscito a ribaltare i sondaggi che lo davano sfavorito). Ma ieri è stata una serata amara per l’inquilino della Moncloa.

Il dibattito televisivo tra il premier socialista e il leader del Partido Popular, Alberto Nunez Feijóo, organizzato dalle principali emittenti spagnole è stato solo l’ultimo atto di uno scontro tra i due politici che non ha mai avuto fine, accentuandosi negli ultimi mesi in occasione delle varie crisi che hanno colpito la Spagna: dai migranti a Ceuta ai disastri ferroviari, dall’emergenza abitativa agli scandali di corruzione dentro il partito socialista (PSOE). La cordialità tra i due si è limitata solo ad una stretta di mano all’inizio.

Il “mea culpa” di Sánchez

“Il mio governo non è stato perfetto, ho commesso degli errori. Ma sono anche pienamente consapevole che abbiamo governato sempre nella giusta direzione”, ha esordito Sánchez pur rivendicando una situazione migliore per la Spagna rispetto a quella che ha trovato diventando premier nel 2018. Feijóo non ha perso tempo nell’attaccare il rivale: “Avere un lavoro non garantisce di arrivare a fine mese. Avere un lavoro non garantisce nemmeno di potersi permettere una casa. Avete schiacciato la classe media. L’economia spagnola registra dati di crescita, ma molte famiglie sono ancora costrette a fare acrobazie finanziarie per arrivare a fine mese”.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez durante un dibattito con Alberto Nunez Feijoo a Madrid, Spagna Spain's Prime Minister and Socialist Party Secretary-General Pedro Sanchez, center, arrives at a television studio ahead of a live televised debate with Popular Party candidate Alberto Nunez Feijoo in Madrid, Spain, Thursday, Nov. 19, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) (Associated Press/LaPresse/APN)

Il premier ha replicato affermando che “possiamo fare ancora meglio, perché garantiremo maggiore giustizia sociale, migliori servizi pubblici e maggiore prosperità”. Ma non appena ha difeso le sue politiche migratorie (in particolare la regolarizzazione di migliaia di migranti residenti in Spagna, in controtendenza con le politiche di sicurezza di altri paesi europei), ha scoperto il fianco a Feijóo. “Lei rappresenta un problema per l’Europa in materia di immigrazione” è stata la dura accusa del leader dei Popolari, citando in particolare la gestione della crisi di migranti di Ceuta di questa estate. Controreplica di Sánchez: “Questo governo ha ridotto la migrazione irregolare del 18%. Vogliamo società aperte e prospere o chiuse, decadenti e povere?”. A chiudere il dossier immigrazione, la stoccata di Feijóo: “Di cosa ringrazia il Marocco, per averci invaso soltanto due volte?”.

Il premier socialista ha cercato di recuperare attaccando il rivale su due temi. Primo, la possibile alleanza con l’estrema destra di Vox, una partnership che per Sánchez significherebbe indebolire i servizi pubblici e compromettere le conquiste sociali del Paese. Poi rivendica di aver tenuto una postura internazionale, ponendo il paese al fianco del popolo palestinese e opponendosi a numerose pretese del presidente americano Donald Trump (tra cui l’aumento delle spese alla Nato). “Meno Trump e più treni”, ha replicato Feijóo, accusando il premier di dedicare troppo poco tempo ai problemi quotidiani degli spagnoli.

Il giudizio dei media spagnoli

Al fine i saluti di cortesia (anche più cordiali rispetto all’inizio del dibattito) non nascondono l’impressione che ci sia un netto vincitore a fine serata: Feijóo. La stampa iberica è quasi unanime nel riconoscere la vittoria al leader dei popolari, segnalando come il premier uscente si sia limitato a rispondere alle provocazioni ma senza imporre la sua linea. El Mundo descrive un Sánchez “molto sbiadito e senza tono” a differenza del rivale che è stato all’attacco fin dal primo minuto.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez durante un dibattito con Alberto Nunez Feijoo a Madrid, Spagna Popular Party candidate Alberto Nunez Feijoo arrives at a television studio ahead of a live televised debate with Spain's Prime Minister and Socialist Party Secretary-General Pedro Snchez in Madrid, Spain, Thursday, Nov. 19, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) (Associated Press/LaPresse/APN)

La sintesi di El Pai’s è altrettanto negativa per Sanchez, ma presenta alcune sfumature. Il quotidiano ha chiesto a sette analisti di valutare il confronto e il giudizio prevalente è stato favorevole a Feijo’o. Berna Gonza’lez Harbour parla di “goleada” del leader popolare: il presidente è rimasto schiacciato dalle accuse sulla corruzione, sulla gestione di Ceuta e sui risultati insufficienti in materia abitativa. Sanchez ha risposto con educazione e dati, ma senza riuscire a disinnescare la strategia dell’avversario. Sergio del Molino definisce il risultato una vittoria “senza grandi effetti spettacolari, ma comunque netta”. Daniel Gasco’n individua Feijóo è apparso più dinamico, sicuro e preparato soprattutto nella seconda parte del dibattito, mentre Sanchez è sembrato svogliato ed erratico, eccessivamente concentrato sui documenti e sui dati. Il presidente non sarebbe riuscito a gestire le interruzioni ne’ a rispondere efficacemente alle contestazioni. Il giudizio di El Pai’s è quindi che Feijo’o abbia vinto il confronto, soprattutto per la capacità di imporre il proprio racconto politico e costringere Sanchez sulla difensiva.

I due leader puntano sulla volata finale

Il dibattito serale ha senz’altro dato nuova energia ai due candidati premier che chiamano alla mobilitazione i rispettivi sostenitori per le ultime giornate di campagna elettorale. “Che piacere essere circondato da persone educate”, ha detto Sánchez presentandosi ai suoi nella sede nazionale del partito a fine serata. “Se dovessi riassumere quello che abbiamo vissuto nel dibattito di oggi, sarebbero: buona politica e maleducazione”, ha detto accusando direttamente i modi dell’avversario. Poi l’appello finale: “Restano pochissimi giorni di campagna elettorale. Bisogna sudare questa maglia e dobbiamo farlo fino all’ultimo minuto, all’ultima scheda e all’ultimo seggio elettorale”.

Dall’altra parte, il leader del Partido Popular si è detto “molto soddisfatto” del confronto televisivo: “sono contento che molti spagnoli si sentano ora rappresentati, ascoltati e, perché no, pieni di speranza”. Allo stesso tempo ha avvertito i suoi sostenitori: “Mi sono confrontato alla pari con il presidente del governo, ma la partita non è ancora finita”.