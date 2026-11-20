“Incontro storico”. Non nasconde l’emozione il primo ministro britannico Andy Burnham giunto a Bruxelles per la firma dell’accordo per la ripartenze delle relazioni tra Regno Unito e Unione Europea per ricucire lo strappo avvenuto 10 anni fa con la Brexit. Per l’inquilino del n. 10 di Downing Street, “il mondo di oggi è diverso da quello del 2016. La Gran Bretagna, nel 2026, si trova in una situazione differente; ma lo stesso vale per l’Europa. Guardando al mondo, si comprende che chi condivide gli stessi ideali deve collaborare. È necessario un riavvicinamento”. I nodi da sciogliere rimangono, ma per Burnham quella di oggi è “una bella giornata per la Gran Bretagna e per l’Europa”. Da parte sua la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha parlato di Londra e Bruxelles come “vecchi amici che stanno dando nuova linfa alla propria amicizia”.

La sintonia in politica estera

Nella dichiarazione congiunta al termine del summit, le parti si dicono d’accordo nel “collaborare strettamente nell’ambito del nostro partenariato strategico e ad adempiere alla nostra responsabilità condivisa per la sicurezza dell’Europa e non solo”. Su questa linea viene ribaditi il “sostegno incondizionato” alla Corte penale internazionale. Un messaggio chiaro dopo le dichiarazioni apertamente ostili alla Corte uscite dal vertice trilaterale di Shenzhen. “Deploriamo profondamente qualsiasi attacco o minaccia nei confronti della Corte. Continueremo a sostenere la sua imparzialità e integrità e siamo pronti ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte possa continuare ad adempiere al suo indispensabile mandato”.

Nella nota viene ribadito anche “l’incrollabile sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina” e la condanna della “guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia come una manifesta violazione del diritto internazionale”. Sintonia di vedute anche per il quadrante del Medio Oriente con la richiesta incalzante di “accesso senza ostacoli e distribuzione continuativa di aiuti umanitari su vasta scala a Gaza e in tutta la Striscia” oltre alla ferma opposizione alla “violenza dei coloni e l’espansione degli insediamenti in Cisgiordania”.

La nuova cooperazione economica

Sui temi economici, l’intesa di Bruxelles punta alla stipula di un quadro comune degli standard di qualità per consentire i movimenti di animali, prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali tra la Gran Bretagna, le Dipendenze della Corona e l’Unione Europea senza i certificati o i controlli attualmente richiesti. Questi stessi vantaggi sarebbero estesi ai movimenti tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord, mantenendo al contempo l’accesso unico dell’Irlanda del Nord sia al mercato interno del Regno Unito che al mercato unico comunitario. L’obiettivo è applicare questo accordo a partire dal 1 marzo 2028.

EU-UK summit in Brussels epa13392996 British Prime Minister Andy Burnham (L) and European Commission President Ursula von der Leyen greet each other during the EU-UK summit in Brussels, Belgium, 20 November 2026. The second EU-UK summit since Brexit focuses on strengthening the strategic partnership, including cooperation on security, trade, energy and migration EPA/Yves Herman / POOL (Yves Herman / POOL/EPA)

Con il Regno Unito si avvieranno inoltre trattative per una possibile partecipazione di Londra al mercato interno dell’energia elettrica dell’Unione. Un accordo che “contribuirebbe a rafforzare la sicurezza energetica, a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, a migliorare l’efficienza degli scambi di energia elettrica, a facilitare i progetti di cooperazione transfrontaliera e a garantire maggiore prevedibilità per gli operatori di mercato e costi dell’energia elettrica più contenuti”.

Tra i punti da attuare il prossimo anno è la nascita di “un partenariato digitale UE-Regno Unito per rafforzare la cooperazione in materia di tecnologie digitali, in settori che potrebbero includere connettività sicura e resiliente, intelligenza artificiale, compresa la sicurezza dell’IA, tecnologie critiche”.

Il ritorno della mobilità degli studenti

Grande attenzione viene dedicata all’istruzione e ai giovani. Tra i punti più importanti la proroga della partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ oltre il 2027. L’obiettivo è consentire a 100.000 giovani provenienti rispettivamente dall’Unione Europea e dal Regno Unito di soggiornare per un massimo di tre anni per svolgere attività quali lavoro, studi, lavoro come au pair, volontariato o viaggi. Il fine ultimo è applicare l’accordo non oltre il 2028 con l’impegno di garantire che le opportunità previste dal programma siano disponibili non oltre gennaio 2030. Ancora da trovare è invece un’intesa per la riduzione o l’azzeramento delle tasse universitarie per gli studenti europei nel Regno Unito. Su questo fronte, Londra e Bruxelles puntano a concludere i negoziati entro sei mesi.

Burnham: “Ricostruiamo i ponti spezzati”

Nella conferenza stampa dopo la firma del memorandum, Von der Leyen ha parlato di “un mondo intorno a noi sta cambiando rapidamente, il che rende ancora più importante una partnership più stretta e solida tra l’Unione Europea e il Regno Unito”. Per la presidente della Commissione Europea, “lo spirito della nostra cooperazione è improntato al vantaggio reciproco. Le nostre economie sono profondamente interconnesse. I nostri popoli condividono legami straordinari. La nostra responsabilità è trasformare questa vicinanza in forza e prosperità comuni”. Nessuno a Bruxelles pensa che sia facile cancellare 10 anni di separazione in un solo giorno, nemmeno Von der Leyen. “Ritengo che spetti al popolo del Regno Unito decidere quale direzione debba prendere il proprio cammino. Tuttavia, accolgo con grande favore, Andy, la tua disponibilità ad avviare un dibattito più ampio sulle relazioni future”. La presidente della Commissione ha parlato anche di un “dialogo strutturato” per contrastare l’immigrazione illegale.

BELGIUM-EU-BRITAIN-DIPLOMACY British Prime Minister Andy Burnham addresses the media at a press conference following a EU-UK Summit at the EU Council in Brussels on November 20, 2026. (Photo by Hannah McKay / POOL / AFP) (HANNAH MCKAY/AFP)

Il primo ministro britannico si è detto particolarmente fiero dei capitoli dell’intesa dedicato ai giovani e alla ripresa della partecipazione al programma Erasmus+: “Vorrei dire ai giovani: questo accordo è pensato per voi. L’obiettivo di questa intesa è migliorare le vostre prospettive di vita”, “Siamo tutti consapevoli che l’ultimo decennio è stato difficile per molti, ma lo è stato in modo particolare per i giovani della Gran Bretagna e dell’Unione Europea. La Brexit ha sottratto opportunità ai nostri giovani, limitando i loro orizzonti; a ciò si è aggiunta la pandemia di Covid, che ha reso l’impatto ancora più grave”.

Per Burnham, il cuore dell’incontro di oggi è racchiuso in una parola: speranza. “Dobbiamo ricostruire i ponti che erano stati spezzati tanti anni fa. Oggi mettiamo un punto a un decennio di immobilismo e divisioni, ristabilendo i rapporti con vecchi amici e costruendo una relazione molto più costruttiva con i nostri vicini più prossimi e con il nostro principale mercato - ha aggiunto - Credo che i cittadini di tutta la Gran Bretagna possano ora guardare con fiducia a un decennio migliore e più ricco di speranza”