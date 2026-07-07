In 5 anni supportate 1400 aziende estere interessate a investire in Lombardia. L'assessore Guidesi: "Sempre più attrattivi"

Una politica industriale proattiva per attrarre maggiori flussi economici ma anche investimenti di qualità, capaci di generare innovazione e creare lavoro.

La Lombardia, con oltre il 23 per cento del Pil nazionale e più di un quarto dell'export italiano, è la regione dove è concentrato il maggior numero di investimenti esteri sul territorio. Con il progetto Invest in Lombardy in cinque anni sono state supportate 1.400 aziende estere interessate a investire in Lombardia. Di queste, solo nel 2025, 34 hanno già avviato o annunciato progetti di investimento, con un impatto stimato di 2,8 miliardi di euro di capital expenditure e 6.200 nuovi posti di lavoro. Attualmente sono 428 le iniziative in gestione, concentrate nei settori a più alto valore aggiunto. La nuova sfida, adesso, è quella di consolidare questa leadership non soltanto a livello nazionale, ma anche nel contesto europeo e globale.

Con questo obiettivo l'assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi ha presentato la nuova strategia per l'attrazione degli investimenti, per trasformare la Lombardia in una delle principali piattaforme europee per competitività industriale e innovazione. L'idea è quella di intercettare nuove opportunità, snellendo i tempi autorizzativi e i processi di insediamento e presentandosi con ecosistemi completi: dalla ricerca, ai fornitori fino alle competenze.

"Vogliamo giocarci la partita dell'attrazione in un campionato più difficile e maggiormente competitivo - commenta Guidesi -. Alziamo il livello e proviamo a migliorarci. Vogliamo che la Lombardia diventi meta internazionale e hub europeo".