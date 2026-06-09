Il 5 per mille, la firma (che non costa) vale milioni per il bene comune

Esiste un lato positivo di pagare le tasse. Difficile da credere, ma è davvero così. Perlomeno se si guarda in quest'ottica il 5 per mille, quella quota, cioè, dello 0,5 per cento dell'IRPEF che, in occasione della dichiarazione dei redditi, si può scegliere di destinare a enti del terzo settore, organizzazioni impegnate nella ricerca scientifica e sanitaria, università, fondazioni, associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti che svolgono attività in ambito sociale.

Tra i molti obblighi che accompagnano la dichiarazione dei redditi, il 5 per mille è forse l'unico che merita di essere considerato non come un adempimento burocratico, ma come un'opportunità. Perché si inserisce in un rapporto spesso complicato tra cittadini e fisco, delineandosi come una delle rare occasioni in cui il contribuente può incidere direttamente sulla destinazione di una parte delle proprie imposte. Un piccolo spazio di scelta all'interno del sistema fiscale, che consente di sostenere iniziative sociali, culturali, educative e assistenziali senza alcun costo aggiuntivo. È proprio questo l'aspetto più importante: destinare il 5 per mille non significa versare somme ulteriori rispetto a quelle già dovute allo Stato. Si tratta, invece, di decidere a chi assegnare una quota delle imposte che comunque verrebbero pagate. In altre parole, il contribuente non spende un euro in più, ma può contribuire al finanziamento di realtà che operano a favore della collettività. In più, la procedura è semplice: basta apporre la propria firma nell'apposito riquadro della dichiarazione dei redditi e indicare il codice fiscale dell'organizzazione scelta. In assenza di quest'ultimo, la firma resta comunque valida e consente di destinare la quota alla categoria scelta; sarà poi l'Agenzia delle Entrate a ripartire le risorse tra gli enti accreditati secondo i criteri previsti dalla normativa. L'elenco aggiornato dei beneficiari è consultabile sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) semplicità del meccanismo e la sua evidente utilità sociale, sono ancora tanti, troppi i contribuenti che lasciano in bianco la casella del 5 per mille. Una rinuncia che comporta ricadute tutt'altro che marginali. Perché grazie al 5 per mille molte organizzazioni non profit riescono garantire continuità ai propri servizi e programmare attività di lungo periodo. I numeri confermano la rilevanza dello strumento. Secondo i dati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate, nel 2025 oltre 96mila enti hanno beneficiato del riparto del 5 per mille, per un ammontare complessivo superiore ai 600 milioni di euro.

Si tratta di cifre significative, ma che potrebbero crescere, se aumentasse la consapevolezza dei contribuenti.

Perché dietro una firma può esserci il sostegno all'associazione che assiste un fa-miliare, la riconoscenza verso l'università che ha formato un figlio di successo, il contributo alla ricerca che potrebbe dare speranze a un affetto malato.