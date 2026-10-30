D’Urso e Carfora, l’amore non è mai un errore

Gianni Agnelli diceva: «Non parlo di donne, io parlo con le donne», e aveva molta ragione. Per questo mi dispiace (parere personale) leggere di Michele Carfora, ex marito di Barbara D’Urso, alla quale si era legato nel 2000 al 2006, sul Corriere della sera dove parla della sua ex, oggi giurata a Ballando con le stelle. Era un grande amore, ma al giornalista Gabriele Bojano ha detto che il loro è stato «un errore di gioventù».

Una frase pesante soprattutto se detta da un grande showman: Michele Carfora balla da dio, canta con la stessa voce potente di un Massimo Ranieri e sa anche recitare come ha dimostrato in tanti lavori importanti con artisti di primo piano, come Lino Banfi, Lorella Cuccarini, Massimo Ranieri, Saverio Marconi, con le coreografie di un genio come Franco Miseria. È un professionista strepitoso. Ha anche detto che, dopo il primo anno d’amore, con tantissimi servizi usciti sulla D’Urso e il suo «baby fidanzato» (ha 10 anni di meno) era tornata in auge e che, dopo un anno di copertine (alcune realizzate anche da chi scrive), lei era stata chiamata per condurre il suo primo Grande Fratello, da cui sarebbe ripartita la sua carriera. «Se ha avuto una carriera deve ringraziare il sottoscritto». Non so che cosa intendesse dire visto che la D’Urso ha una carriera iniziata quando aveva 18 anni e proseguita in maniera costante. Dopo aver avuto due figli dal produttore Mauro Berardi (per intenderci, quello che ha prodotto film meravigliosi di Massimo Troisi), nel 1995 aveva ottenuto un successo strepitoso con il film tv e la serie successiva La dottoressa Giò ed era seguita una marea di tv, film, teatri. Poi il suo Grande Fratello in una puntata dell’ultima sua conduzione (ne ha fatte quattro) riuscì persino a battere negli ascolti il Festival di Sanremo.

Però in parte Carfora ha ragione: il loro matrimonio si era ripiegato su se stesso e solo dopo lui è stato fotografato con un’altra.

Intanto oggi Michele Carfora, che tra l’altro è padre di un’adolescente di 14 anni nata da una nuova relazione, è considerato uno dei docenti di teatro musicale, danza e recitazione più importanti d’Europa, forte di trent’anni di carriera da protagonista. Lasci perdere Barbara, lo aspetto al più presto in scena per applaudirlo.