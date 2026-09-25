Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 10:32
In evidenzaAggiornato alle ore 10:32
Altri sport

America’s Cup, Luna Rossa senior domina e vince la seconda regata di flotta

Dopo il secondo posto nella prima prova di flotta, l’equipaggio senior domina la seconda e ultima gara di giornata conquistando dieci punti che, sommati ai nove precedenti, proiettano il team italiano in testa nella classifica provvisoria delle regate preliminari

Antonio Vettese
Luna Rossa tra imbarcazioni impegnate nelle prove ufficiali delle regate preliminari dell'America's Cup 2027, nel golfo di Napoli, 24 settembre 2026. ANSA/ CIRO FUSCO
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Inizia bene per Luna Rossa la Louis Vuitton Preliminary America’s Cup Regatta di Napoli: con un secondo posto e un primo è già saldamente in testa alla classifica, davanti a Emirates Team New Zealand e American Challenger che sono a pari punti.

Nella prima delle due regate disputate, in una giornata di vento incerto, ha ceduto il passo alla sorpresa americana American Challenger condotta dai giovanissimi Lucas Calabrese e Harry Melges: il secondo è il nipote di quel Harry “Buddy” Melges che timonava America Cubed contro il Moro di Venezia e regata con un piede rotto.

Su Luna Rossa la coppia dei timonieri Peter Burling e Marco Gradoni sembra funzionare alla grande ed essere molto veloce. Si è visto nella seconda regata quando un volta in testa ha continuato a guadagnare contro gli avversari. Buone notizie anche dall’equipaggio giovane di Luna Rossa con Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi ai comandi al quarto posto ma con un solo punto di distacco dai chi li precede.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.