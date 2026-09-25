America’s Cup, Luna Rossa senior domina e vince la seconda regata di flotta

Inizia bene per Luna Rossa la Louis Vuitton Preliminary America’s Cup Regatta di Napoli: con un secondo posto e un primo è già saldamente in testa alla classifica, davanti a Emirates Team New Zealand e American Challenger che sono a pari punti.

Nella prima delle due regate disputate, in una giornata di vento incerto, ha ceduto il passo alla sorpresa americana American Challenger condotta dai giovanissimi Lucas Calabrese e Harry Melges: il secondo è il nipote di quel Harry “Buddy” Melges che timonava America Cubed contro il Moro di Venezia e regata con un piede rotto.

Su Luna Rossa la coppia dei timonieri Peter Burling e Marco Gradoni sembra funzionare alla grande ed essere molto veloce. Si è visto nella seconda regata quando un volta in testa ha continuato a guadagnare contro gli avversari. Buone notizie anche dall’equipaggio giovane di Luna Rossa con Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi ai comandi al quarto posto ma con un solo punto di distacco dai chi li precede.