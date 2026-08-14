Europei di atletica, Battocletti non si ferma più: oro anche nei 10.000 metri

Nadia Battocletti conquista la medaglia d’oro anche nei 10.000 metri, agli Europei di atletica in corso di svolgimento a Birmingham, dopo la vittoria nella distanza breve di tre giorni fa. L’impresa tanto attesa è arrivata con una semplicità disarmante, Battocletti realizza la seconda doppietta consecutiva dopo quella realizzata a Roma 2024.

“Sono felice che mio padre mi segua ma sono circondata da tante persone che mi vogliono bene. Oggi mi sono sono divertita. In realtà le ragazze hanno fatto una gara più importante. Avrei voluto fare un paio di azioni, ma mi hanno preceduta e io le ho seguite. Forse dovrei essere un pochino più convinta dei miei mezzi. Da Tokyo sono molto più tranquilla. È stata una bella gara ed è andato tutto bene” sono le prime parole della campionessa europea..

Ormai non ci sono più parole per descrivere la grandezza della mezzofondista azzurra, che con la coroncina in testa e il tricolore sulle spalle riceve un’altra corona a bordo pista e la va a mettere sulla testa del papà Giuliano. Nella gara il podio è completato dall’olandese Maureen Koster seconda in 31″45′76 e dalla belga Jana Van Lente terza in 31′47″81, le uniche due rivali in grado di resistere alla trentina quantomeno sino a metà del penultimo rettilineo. Molto buona la prestazione delle altre due italiane in gara con Elisa Palmero quinta in 32′00″06 e Federica Del Buono sesta in 32′01″42.

Nadia si è confermata stella del mezzofondo nel continente.Con questa vittoria ha fatto il bis: aveva già vinto due medaglie d’oro agli Europei di Roma nel 2024. In pratica, in Europa, comanda lei. Nadia (26 anni) è nata a Cles, in provincia di Trento, il 12 aprile del 2000, ed è cresciuta a Cavareno, un piccolo paese in mezzo alle montagne della Val di Non. Per lei correre è quasi una cosa di famiglia. Suo papà, Giuliano, è stato un atleta di alto livello e oggi è il suo allenatore. Anche sua mamma, Jawhara, ha un passato da sportiva.Tra i suoi trionfi ci sono due ori agli Europei di Roma 2024 (nei 5000 e nei 10.000 metri), l’argento ai Giochi Olimpici di Parigi e due medaglie ai Mondiali di Tokyo del 2025. Insomma, una vera fuoriclasse dell’atletica italiana. Come noto nel mezzofondo conta soltanto la velocità: serve resistenza e testa. Bisogna capire quando risparmiare le energie e quando accelerare. Queste gare spesso si decidono all’ultimo, quando le atlete danno tutto ciò che hanno tenuto da parte. Ed è proprio lì che Nadia diventa imprendibile. Il suo “scatto finale” è ormai famoso: parte quando mancano poche centinaia di metri e le avversarie non riescono più a raggiungerla. Continua a migliorare di stagione in stagione, battendo record su record e sui vari tipi di distanza sembra andare forte praticamente ovunque. Il grande sogno all’orizzonte sono le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sembra proprio l’occasione giusta per scrivere in maniera indelebile il suo nome nella storia dell’atletica mondiale.