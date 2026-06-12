Ecco il curling all’ombra del Colosseo

C'è un posto a Roma capace di unire basket, volley, skate e ora anche il curling. Tutto all’ombra del Colosseo. È Colle Oppio, dove Sport e Salute ha realizzato e inaugurato tre piste da curling a pochi metri dal monumento più iconico di Roma, e forse del mondo. Così tra una schiacciata a canestro e un kickflip, si uniscono le scivolate delle 'stones' verso il bersaglio. Oltre un centinaio di bambini e ragazzi di Elis, Calcio sociale - campo dei miracoli Corviale, Sport senza Frontiere e dell’Esquilino basket Asd hanno avuto infatti l'opportunità di avvicinarsi a una disciplina - il curling -, guidati da una delle protagoniste assolute del movimento internazionale: Stefania Constantini, medaglia d’oro ai Giochi di Pechino 2022 in coppia con Amos Mosaner e di bronzo a Milano Cortina 2026. «Sono emozionatissima - le parole dell'olimpionica -. Questo è un grande passo per il nostro sport».

L'obiettivo, però, è anche quello di trasformare spazi pubblici e aperti alla cittadinanza in laboratori permanenti di sport, inclusione e scoperta. «Grazie alla visione di questo Governo, oggi prende vita un esempio concreto di come l'innovazione e lo sviluppo dei materiali possa ampliare le opportunità di pratica sportiva, consentendo di avvicinarsi gratuitamente e diffusamente a disciplina tradizionalmente legata a contesti specifici dal punto di vista della territorialità e della stagionalità», le parole del Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, dopo aver citato anche lui sulle piste con i più piccoli, oltre che con il n.1 del Cip, Marco Giunio De Sanctis.

«Lo sport ha una straordinaria capacità: quella di sorprendere - aggiunge invece il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma -. Oggi abbiamo visto uno sport che nasce sul ghiaccio conquistare il cuore di bambini e famiglie nel centro di Roma, in uno dei luoghi più iconici al mondo. La nostra missione è proprio questa: rendere lo sport accessibile a tutti, valorizzare gli spazi pubblici e creare occasioni di incontro, educazione e benessere». Poi l'ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris: «Vedere tre piste da curling qui significa dare forma a una visione precisa della città e dello sport. Crediamo che gli spazi pubblici devonono essere luoghi vivi, capaci di accogliere nuove esperienze e aperti all'incontro. Qui il basket convive con lo skate, ora si aggiunge il curling e domani potranno arrivare altre discipline. Non esistono sport maggiori o minori: esistono occasioni da creare e passioni da accendere. La magia di questo luogo sta nel fatto che ogni giorno può sorprendere. Un bambino scopre uno sport che non aveva mai visto, si diverte con una campionessa olimpica e immagina qualcosa di nuovo per sé».

Una giornata nel segno del progetto "Sport Illumina", ideato da Sport e Salute e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi,

perché è stato poi inaugurato anche il nuovo campo da basket completamente rinnovato con i colori di Illumina, nuove resine e canestri premium, alla presenza di una delegazione del Comitato Regionale Lazio della FIP.