Europei, Dariya Derkach trionfa nel salto triplo

Dariya Derkach conquista con la misura di 14,60 la medaglia d’oro nella finale del salto triplo donne, agli Europei di Birmingham, al termine di una gara dominata dal primo salto di 14.53, per poi seguire con una serie notevole di 14.48, un nullo, la misura vincente che rappresenta anche il suo nuovo personale, 14.29 e un ultimo nullo finale. Si tratta di una vera e propria consacrazione della carriera dopo aver partecipato a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, 1 Mondiale Indoor e 3 Europei indoor, ma che l’aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l’argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. L’altra azzurra in gara, la 20enne Erika Saraceni, forte della miglior misura nel turno di qualificazione di 14,50, ha chiuso in dodicesima posizione con solo due salti validi a 13.43 e 13,48. Si tratta della terza medaglia d’oro per l’Italia dopo quelle ottenute da Fabbri (peso) e Battocletti (5.000 metri)

Chi è Daryia Derkach

Arrivava in Inghilterra dopo un 2025 difficile: è infatti andata sotto i ferri tre volte in poco tempo per degli interventi di pulizia ai tendini d’Achille. Da lì sono seguiti mesi di terapie ed esercizi di rinforzo prima degli allenamenti, che hanno permesso a Dariya di tornare a competere ai massimi livelli: “Allenarsi senza dolori è un’altra cosa”, ha detto l’azzurra ai microfoni Rai dopo il suo salto di qualificazione. Nata a Vinnycja, in Ucraina, il 27 marzo del 1993, l’atletica per la piccola Dariya era scritta nel destino, dato che il papà Serhiy era un decatleta e la madre Oksana era, come lei, una triplista. Si è trasferita con la famiglia in Italia nel 2002, a Pagani, in provincia di Salerno, quando aveva nove anni, ma ha potuto gareggiare per i colori azzurri solo a partire dal 2013, quando ha ottenuto la cittadinanza italiana. Sul suo profilo Instagram di Derkach si noterà che, oltre alle tante foto di lei in gara, ci sono anche tante spiagge e tanto mare. Negli scorsi mesi sono circolate voci di una possibile frequentazione tra Derkach e l’attore e comico Luca Bizzarri. Una storia che non ha trovato né smentite né conferme da parte dei due. Di sicuro, a fare compagnia a Dariya, anche durante gli allenamenti, è il suo cane Cesare, di cui spesso la triplista condivide foto e momenti insieme sui social.