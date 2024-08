Finisce il sogno olimpico dell'Italvolley: la Francia vince in tre set e va in finale

Ascolta ora 00:00 00:00

Troppa Francia per l'Italvolley. Si ferma in semifinale il cammino della squadra di Fefé De Giorgi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tutto facile per i francesi guidati da Andrea Giani si impongono in tre set (25-20 25-21 25-21). Sottotono invece la prestazione di Michieletto e compagni arrivati con le pile scariche, dopo l'incredibile rimonta ai quarti contro il Giappone.

L'Italvolley fallisce dunque l'approdo alla finale che manca da Rio 2016. Tanto rammarico per gli azzurri, che dopo aver vinto i Mondiali e gli Europei puntava al bersaglio grosso delle Olimpiadi. Ora resta la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti, sconfitti 3-2 nella prima semifinale dalla Polonia. Grande entusiasmo invece per la Francia, trascinata da una caldissima Arena Paris Sud 1. N'Gapeth e compagni faranno di tutto per bissare il trionfo di Tokyo 2020.

La partita

Non ci sono cambi rispetto al sestetto che ha battuto il Giappone al tie-break: Giannelli-Romanò in diagonale palleggiatore-opposto, Lavia e Michieletto in banda, Russo e Galassi al centro, Balaso è il libero. Andre Giani risponde con Brizard e Patry in diagonale palleggiatore-opposto, Ngapeth e Clevenot in banda, Chinenyeze e Le Goff al centro, Grebennikov è il libero.

Nel primo set si fa preferire la Francia, abile nel gioco al centro e in contrattacco. Ben marcato Michieletto, forse un po' contratto in questo avvio. C'è grande equilibrio fino al 17-17 poi i transalpini prendono il vantaggio decisivo grazie alla grande vena di Ngapeth. Finisce 25-20. Qualche rammarico invece nel secondo parziale.

Gli azzurri erano riusciti a portarsi fino al +3 del 16-13 prima della rimonta inesorabile della Francia. La maggior precisione della squadra di Giani al servizio e in situazione di cambio palla punisce l'Italia. L'ace di Louati chiude il set 25-21.